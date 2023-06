Lucas Hernandez transféré au PSG, c’est brûlant ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Priorité du PSG en défense centrale, Lucas Hernandez a de fortes chances de s’engager avec le club parisien durant le mercato estival.

Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain, ça brûle. Cible prioritaire de Luis Campos en défense centrale, le champion du monde 2018 est de plus en plus proche de s’engager en faveur du club de la capitale. A en croire les informations du journaliste de Marca, José Félix Díaz, le PSG est sur le point de finaliser le transfert de Lucas Hernandez. Il y a quelques jours, un accord avait été trouvé entre le joueur et l’état-major du Paris SG.

Cela n’avait pas pris bien longtemps, Lucas Hernandez ayant rapidement fait part de son désir de rejoindre la France et le PSG étant largement en mesure de s’aligner sur le salaire que perçoit actuellement l’ancien défenseur de l’Atlético de Madrid du côté du Bayern Munich. Il était maintenant question de trouver un accord avec le champion d’Allemagne en titre pour le transfert du natif de Marseille. En fin de contrat en juin 2024, Lucas Hernandez a fait l’objet de négociations au sujet d’une prolongation de contrat au Bayern car les dirigeants allemands souhaitaient impérativement le conserver.

Lucas Hernandez au PSG, accord avec le Bayern ?

Recruté pour 80 millions d’euros en provenance de l’Atlético de Madrid il y a quatre ans, il n’était pas placé sur la liste des transferts par son club et devrait donc faire l’objet d’un transfert élevé au PSG. Pour l’heure, aucun montant n’a filtré. Mais l’accord ne sera plus très loin entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Une première recrue de choix pour le club de la capitale, qui pourrait s’offrir un défenseur expérimenté, capable de jouer dans l’axe ou à gauche et qui dispose d’une forte expérience de la Ligue des Champions. Un renfort bienvenu dans un secteur de jeu où le départ de Sergio Ramos a récemment été officialisé par le club parisien, qui attend également Milan Skriniar à ce poste.