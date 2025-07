Lucas Hernandez l'annonce, il ne bougera pas du PSG

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Après une saison à rallonge conclue par une défaite en finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG va enchaîner un court repos avant de repartir pour un nouvel exercice. Lucas Hernandez en a profité pour fixer son avenir avec un message sur les réseaux sociaux.

Arrivé à l’été 2023 contre 45 millions d’euros en provenance du Bayern Munich, Lucas Hernandez a désormais un statut de remplaçant au sein de l’effectif de Luis Enrique. L’international français (39 sélections) a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. Blessé lors du début de saison, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid se remettait d’une rupture des ligaments croisés. Depuis plusieurs semaines, la presse annonce que le joueur de 29 ans ne voudrait pas poursuivre au PSG avec si peu de temps de jeu. Sur les réseaux sociaux, il a répondu ce jeudi.

Lucas Hernandez veut rester

Dans une story publiée sur Instagram, Lucas Hernandez a tenu à faire taire les rumeurs autour de lui. « Un petit message pour faire suite aux différents articles de presse et rumeurs qui affirment que j'aurais demandé à partir du PSG si mon statut n'évoluait pas. Je tiens à dire que je n’ai absolument pas demandé à partir et que j’évoluerai au PSG la saison prochaine en continuant à travailler dur au quotidien pour défendre du mieux possible les couleurs du Paris-Saint-Germain à chaque fois que le coach m'en donnera l'occasion ! Ici c'est Paris, » explique le défenseur parisien. Une déclaration qui assure que le Français restera au sein du club champion d’Europe la saison prochaine. Pour rappel, Lucas Hernandez possède un contrat jusqu’en 2028 au sein de la capitale française. Luis Enrique pourra donc compter sur son défenseur pour tenter de conserver les quatre trophées acquis cette saison.