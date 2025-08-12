Lucas Hernandez humilié, le PSG hallucine

Dans : PSG.

Un départ du PSG était évoqué en début de mercato pour Lucas Hernandez, mais le défenseur français n’a pas reçu d’offre. Sa cote est en chute libre, et l’ancien du Bayern Munich va par conséquent rester dans la capitale.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Lucas Hernandez a été cité en début de mercato parmi les joueurs susceptibles de faire leurs valises. A l’instar de Lucas Beraldo ou encore de Presnel Kimpembe, le natif de Marseille est loin d’être un titulaire en puissance au sein de l’effectif de Luis Enrique et ne sera donc pas retenu en cas de belle offre. Mais après une saison globalement décevante durant laquelle il n’a participé qu’à 16 matchs de Ligue 1, Lucas Hernandez ne suscite pas l’intérêt de beaucoup de clubs. Ses pépins physiques à répétition et ses difficultés à retrouver son meilleur niveau ont fait de l’ancien joueur du Bayern Munich et de l’Atlético de Madrid un joueur peu convoité.

Une triste tendance confirmée par PSG Inside Actu. « L’international français devrait finalement rester au club. Peu de clubs se sont manifestés concrètement pour lui, ce qui laisse penser qu’il fera partie de l’effectif de Luis Enrique pour la saison à venir » écrit sur X le compte spécialisé, qui confirme que Lucas Hernandez n’a tout simplement reçu aucune offre pour quitter le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Il faut dire qu’en plus de ses problèmes physiques, le défenseur de 29 ans a un énorme salaire dans la capitale française, un obstacle de plus pour les clubs qui voudraient tenter le pari Lucas Hernandez au mercato.

Résultat des courses, le champion d’Europe en titre n’a pas vraiment d’autre choix que de conserver le défenseur des Bleus au sein de son effectif. Luis Enrique devrait principalement l’utiliser en tant que doublure de Nuno Mendes sur le couloir gauche de la défense parisienne. En défense centrale en revanche, le technicien espagnol va principalement utiliser Pacho, Marquinhos, Zabarnyi et Beraldo… à condition que le défenseur brésilien reste lui aussi. Ce qui est moins sûr car le concernant, les intérêts sont plus nombreux. Notamment en Turquie, où Galatasaray et Fenerbahçe sont sur les rangs pour le recruter. Le média spécialisé précise qu’en cas de départ de Lucas Beraldo, le PSG n’hésitera pas et recrutera un défenseur central de plus. De quoi pimenter la fin du mercato parisien.