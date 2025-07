PSG ‍: Lucas Hernandez prend une décision radicale

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Frustré par son statut de remplaçant, Lucas Hernandez souhaite quitter le PSG. Un départ cet été semble inéluctable pour l’international français.

Recrue phare du PSG il y a deux ans pour 45 millions d’euros en provenance du Bayern Munich, Lucas Hernandez vit une aventure contrastée dans la capitale française. Plombé par une rupture des ligaments croisés en mai 2024, l’international français n’a jamais retrouvé son meilleur niveau. Cette saison, il a par conséquent été contraint de se satisfaire d’un rôle de remplaçant derrière Nuno Mendes pour le poste de latéral gauche tandis que dans l’axe, le natif de Marseille a été barré par Marquinhos et Willian Pacho. La situation a trop duré et ne peut plus s’éterniser pour Lucas Hernandez, dont la suite de la carrière a peu de chances de s’écrire au PSG.

Lucas Hernandez ne veut plus vivre ça

🚨| JUST IN



Lucas Hernandez does NOT want to be a substitute for next season.🇫🇷🛑@lequipe pic.twitter.com/rW4sch26Tn — PSGclip (@P5Gclip) July 14, 2025

D’après les informations de L’Equipe, le champion du monde a eu un comportement irréprochable tout au long de l’année. Cela n’empêche, dans sa tête, tout est clair : il ne veut pas revivre une saison sur le banc et souhaite par conséquent faire ses valises. Un départ devenu inévitable, mais qui n’est pas acté pour autant car le salaire de Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain est estimé à quasiment 1 million d’euros par mois. Des émoluments que seules la Premier League et l’Arabie Saoudite peuvent offrir à l’ancien taulier de l’Atlético de Madrid. La question est maintenant de savoir si le joueur de 29 ans rejoindra son frère Théo en Saudi Pro League, ou si le PSG se retrouvera coincé avec un remplaçant impossible à vendre. Quoi qu’il en soit, ce dossier prouve que le chantier de la défense sera très costaud dans la capitale française cet été, avec la nécessité de recruter un ou deux joueurs en défense centrale mais aussi une doublure à Achraf Hakimi et une à Nuno Mendes sur les ailes.