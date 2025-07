Lucas Chevalier titulaire pour PSG-Tottenham, Paris accélère

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain n'a pas l'intention de perdre trop de temps avec la signature de Lucas Chevalier. Ce dernier pourrait même débuter avec le PSG contre Tottenham en Super Coupe d'Europe le 13 août prochain.

Plus rien ne semble dorénavant pouvoir empêcher la venue du gardien de but de Lille au Paris Saint-Germain, et cela même si Gianluigi Donnarumma est encore un joueur du PSG à cet instant du mercato. Dans Le Parisien, Benjamin Quarez confirme qu'avec la bénédiction de Luis Enrique, les dirigeants des champions d'Europe négocient de manière très intensive avec Olivier Létang afin d'aboutir à un accord rapide. Tandis que le LOSC s'est mis en quête d'un gardien de but depuis quelques jours, les choses sont désormais claires à Paris, Lucas Chevalier sera bien le numéro 1 au PSG la saison prochaine. Actuellement en stage avec ses coéquipiers lillois du côté de Dortmund, contre qui l'équipe de Bruno Genesio jouera un match amical samedi prochain, le gardien de but international tricolore attend sereinement que les deux clubs trouvent un accord. Et cela devrait s'accélérer dans les prochains jours.

Le PSG veut vite signer un accord avec Lille

Tandis que Gianluigi Donnarumma pense encore pouvoir renverser la tendance, mais sans faire l'effort financier demandé par Luis Campos, Luis Enrique est lui prêt à faire débuter Lucas Chevalier dès le premier match de la saison, à savoir la finale de la Super Coupe d'Europe entre le PSG et Tottenham le 13 août prochain, une semaine seulement après la reprise de l'entraînement. « Ce week-end, un certain optimisme régnait autour du transfert de Lucas Chevalier au PSG. Preuve, peut-être, que les discussions progressent, le staff lillois a gardé un groupe à quatre gardiens pour le stage préparatoire cette semaine (...) Paris nourrit l’ambition de le faire signer avant la reprise de l’entraînement prévue la semaine prochaine (6 août) au Campus de Poissy », précise notre confrère, qui rappelle que Lille ne laissera pas partir son gardien de but de 23 ans pour moins de 40 millions d'euros, et peut-être même plus.

Donnarumma out, Paris n'a aucun doute

Si certains supporters du Paris Saint-Germain s'étonnent de voir le club de la capitale tourner le dos aussi rapidement à Gianluigi Donnarumma, lequel avait corrigé ses défauts, d'autres pensent que cette décision de ne rien céder aux exigences salariales du gardien de but italien est une bonne chose. A voir quand même si Nasser Al-Khelaifi sera aussi dur quand il faudra prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé ou Désiré Doué.