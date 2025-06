Lucas Chevalier signera au PSG à une condition

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera l'un des clubs à suivre sur le marché des transferts. Un dossier est actuellement sur toutes les lèvres : celui du gardien de but.

Gianluigi Donnarumma sera-t-il encore le gardien de but du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? C'est une question légitime à se poser depuis quelques jours. En effet, le portier italien, dont le contrat expire dans la capitale en juin 2026, n'arrive toujours pas à se mettre d'accord avec sa direction pour prolonger son bail. La tension commence à monter et le PSG veut préparer ses arrières. Il se dit de plus en plus que les champions d'Europe sont très intéressés par la possibilité de recruter Lucas Chevalier (LOSC) si Donnarumma venait à partir. Le Lillois voudra néanmoins des garanties importantes s'il était recruté par la formation entrainée par Luis Enrique. Ce n'est pas Dominique Sévérac qui dira le contraire.

Chevalier attend la décision du PSG

Lors d'un passage sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet déclaré concernant Chevalier et le PSG : « Au moment où Donnarumma ne prolongera pas, ils iront chercher un autre gardien. Et à 90%, ce sera Chevalier. Lucas Chevalier ne viendra jamais s'il y a Donnarumma. Il ne va pas faire le match avec Donnarumma. Il vient que s'il aura l'assurance d'être le numéro 1 ». Le dossier du prochain gardien de but au PSG devrait prochainement se conclure. Une rencontre aux Etats-Unis aura prochainement lieu entre les représentants de Donnarumma et ceux du club de la capitale. La Coupe du monde des clubs commencera dimanche soir pour les Franciliens, qui veulent d'ici-là s'enlever une grosse épine du pied. En tout cas, nul doute qu'un départ de Donnarumma serait un petit cataclysme pour toutes les parties concernées. L'Italien sort d'une saison XXL et s'est imposé comme un leader du vestiaire parisien.