Lucas Chevalier, la boulette du PSG

Par Quentin Mallet

Le PSG est en passe de faire de Lucas Chevalier son nouveau gardien de but à compter de la saison prochaine. Mais Gianluigi Donnarumma n'étant toujours pas parti, l'arrivée du Lillois semble prématurée compte tenu des risques de cohabitation.

Le dossier Gianluigi Donnarumma est en train de prendre une ampleur dramatique. Après une saison extraordinaire auréolée d'une victoire finale en Ligue des champions, le portier italien n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger son contrat. Celui-ci prenant fin en juin 2026, toutes les parties n'ont plus le choix : soit il accepte les conditions parisiennes basées sur un salaire fixe plus bas mais des variables qui lui permettraient de gagner plus qu'aujourd'hui, soit il part cet été. La direction du Paris Saint-Germain ne veut pas vivre un nouvel épisode Mbappé et ne compte pas le laisser partir librement l'été prochain. C'est pourquoi Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi ont accéléré le processus de recrutement de Lucas Chevalier. Proche d'être officialisé alors qu'un accord total a été trouvé, le portier lillois risque une cohabitation d'un an si l'Italien ne part pas. Un risque trop important pour Walid Acherchour qui se méfie.

« La cohabitation, ça j'en veux pas »

« Je veux faire confiance à Luis Campos et Luis Enrique. S'ils sont persuadés qu'avec le recrutement de Lucas Chevalier, l'équipe passe un cap, bah pourquoi pas. C'est un excellent gardien. Maintenant, garder les cages de Lille et celles du Paris Saint-Germain, c'est pas le même métier. On aura la loupe grossissante sur tous ses arrêts, ses relances, ses erreurs. C'est le joueur à prendre sur le marché. Maintenant… l'histoire de Donnarumma sur les six derniers mois doit être respectée. On ne peut pas balayer tout ça d'un revers de main. Ça a été un acteur majeur de cette Ligue des champions. Son problème ? Il arrive dans un timing de contrat qui le dessert », a d'abord déclaré Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.

Pour moi, il n'y a pas de mauvaises solutions. Si Chevalier prend la place de Donnarumma, je ne vois pas le problème. Par contre, s'il y a cohabitation… ça j'en veux pas. Imaginez, quand Chevalier va arriver, avec cette Ligue des champions que le PSG a gagnée, il va y avoir beaucoup de pression. S'ils bouclent Chevalier, Donnarumma peut faire une Mbappé. Si le marché des transferts actuel ne lui convient pas et qu'il estime qu'il faut attendre un an supplémentaire… Il pourrait aller prendre une grosse sacoche en étant libre. C'est aussi une possibilité », a conclu le consultant avec l'envie d'avertir sur les risques de l'arrivée de Lucas Chevalier.

Si le futur ex-Lillois a accepté de venir au Paris Saint-Germain, c'est qu'il a certainement eu l'assurance qu'il serait au premier rang. Avec la Coupe du monde 2026 qui arrive, ni lui ni Gianluigi Donnarumma n'a envie de passer la saison sur le banc parisien.