Lucas Chevalier au PSG, la très mauvaise surprise

Par Corentin Facy

Le PSG a enfin tranché pour l’avenir de Gianluigi Donnarumma et il apparaît désormais plus que probable de voir le gardien italien prolonger son contrat dans la capitale française, ce qui mettrait un terme à la piste Lucas Chevalier.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2026, Gianluigi Donnarumma est en négociations avec le club de la capitale depuis de longs mois pour une prolongation. Mais vendredi soir, l’ancien gardien de l’AC Milan ne faisait pas partie des joueurs dont le PSG a officialisé la prolongation au Parc des Princes, au contraire de Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Vitinha. Il faut dire que ces dernières semaines, ce dossier a été ralenti par les grosses hésitations du board parisien. Faut-il dire stop ou encore avec « Gigio » Donnarumma, parfois brillant et parfois capable du pire, notamment en Ligue des Champions ?

🚨🎙️Luis Enrique sur l’amour de Donnarumma pour le PSG : " C’est très positif que les joueurs soient à fond avec le club, c’est aussi important pour les futurs joueurs. Si vous avez des doutes ne VENEZ pas au PSG, on ne veut que des gens qui veulent REPRÉSENTER Paris. Si tu as… pic.twitter.com/UdysVBfXfB — La Source Parisienne (@lasource75006) January 31, 2025

La question a enfin été tranchée par les dirigeants parisiens selon le journal AS, qui affirme que le Paris Saint-Germain a pris la décision de prolonger le contrat de Donnarumma. Luis Enrique et Luis Campos ont été convaincus par la détermination affichée par le gardien de 25 ans à l’idée de rester au PSG ainsi que par ses récentes performances, notamment en Europe face à Manchester City ou encore Stuttgart. La question est maintenant de voir si un accord salarial sera vite trouvé alors que Donnarumma perçoit actuellement des émoluments estimés à 10 millions d’euros par an dans la capitale française.

Le PSG prêt à prolonger Donnarumma

Le média espagnol affirme que Paris est désormais enclin à légèrement revaloriser le salaire de son gardien. Une bonne nouvelle pour le joueur italien, qui a fait preuve d’une détermination totale à l’idée de rester au PSG ces dernières semaines. Chez les supporters, on regrettera tout de même que cette prolongation mette un terme à la piste Lucas Chevalier. Cible n°1 du leader de la Ligue 1 en cas de départ de Donnarumma, le portier du LOSC ne devrait donc pas rejoindre la capitale française alors que l’intérêt était pourtant bien réel de la part de Luis Enrique et de Luis Campos. Le Paris SG a finalement fait le choix de la stabilité à ce poste et les années à venir nous diront s’il s’agissait de la bonne décision ou non.