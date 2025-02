Liverpool tombe sur le PSG, c’est la poisse

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Liverpool n'a clairement pas sauté de joie au moment d'apprendre qu'il tombait sur le PSG en 1/8e de finale de la Ligue des Champions, quelques jours après le carton parisien contre Brest.

Si au Paris Saint-Germain, on savait qu’on allait tomber sur un gros morceau en 1/8e de finale de la Ligue des Champions, Liverpool espérait plus affronter le Benfica Lisbonne que le club français. Le PSG reste un gros morceau européen et les Reds ne sont pas forcément dans leur meilleure forme de la saison. Un choc aussi tôt dans la saison européenne est vue comme une mauvaise chose pour le Liverpool Echo, qui déplore que « Liverpool n’ait pas été récompensé de sa première place du classement de la saison régulière de la Ligue des Champions en héritant du Paris SG sur son chemin ». Le journal local explique que Paris était presque éliminé à deux journées de la fin, et ne doit son salut qu’à son réveil au début de l’année 2025, ce qui explique son classement décevant et sa présence face à Liverpool pendant le mois de mars.

We will face PSG in the @ChampionsLeague last 16 👊🇫🇷 pic.twitter.com/Cst7jMYn6l — Liverpool FC (@LFC) February 21, 2025

Au niveau du PSG, même si Luis Enrique préférait éviter le FC Barcelone, le club catalan représentait tout de même plus d’irrégularités que Liverpool, qui a de quoi faire peur avec sa première place en Ligue des Champions comme en Premier League. Seule bonne nouvelle pour les Reds ou les Parisiens, le fait que le tableau soit un peu plus dégagé par la suite, car c’est Aston Villa ou Bruges qui se présentera en quart de finale face au vainqueur de ce duel.