Lionel Messi, une troublante rumeur l'éloigne du PSG

Dans : PSG.

Tandis que le Paris Saint-Germain est régulièrement évoqué comme le prochain club de Lionel Messi si ce dernier quitte libre le FC Barcelone, la star du Barça pourrait changer la donne.

Les semaines passent et fidèle à ce qu’il avait annoncé, Lionel Messi n’a toujours rien communiqué sur ses intentions une fois que son contrat avec le FC Barcelone sera terminé. Forcément, le fait de savoir que le sextuple Ballon d’Or sera libre le 30 juin prochain donne des espoirs aux rares clubs susceptibles de pouvoir s’offrir Lionel Messi. Et dans ces clubs il y a le PSG, même si le sujet Messi est devenu tabou depuis que les dirigeants parisiens ont ordonné aux joueurs et au staff de ne plus parler publiquement de la star du Barça. Cependant, du côté de la Catalogne, l’espoir grandit de voir Lionel Messi finalement parapher une prolongation de contrat, l’élection de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone ayant redonné le sourire à la star argentine, sachant que Messi avait exigé de pouvoir partir l’été dernier. Mais avec Laporta aux commandes du club, la donne a changé.

Lionel Messi impliqué dans l'avenir du Barça ?

Conscient qu’il pouvait encore faire changer d’avis Lionel Messi, le nouveau patron du Barça aurait notamment décidé d’impliquer son joueur dans le futur mercato, lui demandant son avis pour renforcer le club. Et selon Don Balon, Leo Messi s’est pris au jeu et a notamment incité Joan Laporta à ne pas faire d’offre à la Juventus pour s’offrir Paulo Dybala dans une opération qui aurait abouti au départ d’Antoine Griezmann. « Impliquer Messi dans l’avenir du club est une stratégie prise au plus haut niveau afin de commencer à se rapprocher d’un renouvellement de contrat », explique le média espagnol, qui précise par ailleurs qu’aucun joueur proposé au FC Barcelone n’a pour l’instant reçu la validation de Lionel Messi. Bien évidemment, tout cela n'est qu'une rumeur, même si au Barça on est visiblement un peu plus confiant qu'il y a quelques semaines. Reste à savoir ce que le Paris Saint-Germain pense de tout cela, et surtout si le PSG a réellement l'intention de faire signer Lionel Messi.