Lionel Messi n'ira pas au Barça, Laporta traité de menteur

Tandis que la presse barcelonaise affirme que les Blaugrana font tout pour ficeler l'offre qui permettra de faire revenir Lionel Messi deux ans après son départ pour le PSG, un ancien haut responsable du club dit que tout cela est totalement faux et impossible à concrétiser.

Lionel Messi a traversé comme un fantôme le match du PSG contre Lorient, et c’est peu dire que les supporters les plus acharnés des champions de France souhaitent désormais que le septuple Ballon d’Or fasse ses valises cet été. Peu importe qu’il aille en Arabie Saoudite, en MLS ou retourne au Barça, Messi agace au plus haut point les virages du Parc des Princes, même si la Pulga remplit les stades et les caisses des boutiques du PSG. En Catalogne, on a bien compris la situation, et Joan Laporta travaille ouvertement pour essayer de faire revenir celui qu’il avait contribué à laisser partir librement il y a deux ans. Le FC Barcelone roucoule devant le clan Messi, mais la réalité de l’offre du Barça est encore à prouver. Ce lundi, Jaume Llopis, qui a démissionné de ses fonctions au sein de la direction de Barcelone suite au départ de Leo Messi en 2021, crie à l’imposture et dénonce la gestion et les mensonges de Joan Laporta.

Laporta accusé de mentir dans plusieurs dossiers

Sur Radio Marca, l’ancien haut responsable barcelonais affirme que Joan Laporta prend ses rêves pour des réalités, et présente des projets totalement irréalisables, notamment le retour de Lionel Messi. Pour Jaume Llopis, la banque Goldman Sachs, qui a prêté près d'un milliard d'euros au FC Barcelone, doit vite intervenir avant que tout ne tourne à la catastrophe. Et la fermeture récente de Barça TV confirme ses sinistres prédictions. « Ce sont les gens de Goldman Sachs qui sont responsables de cette fermeture. Cela ne me surprend pas que la décision ait été imposée par cette banque au club. Mais la première chose qu'ils devraient faire serait de bloquer la carte de crédit de Laporta. C'est le mieux qu'ils puissent faire en cette période d’austérité », a expliqué l'ancien dirigeant du Barça, qui estime donc que le dossier Messi est juste un cache misère utilisé par Joan Laporta pour amadouer les socios.

Interrogé par les journalistes du média sportif espagnol, le professeur d'économie estime dérisoires les rumeurs qui filtrent sur le retour de Lionel Messi cet été. Un joueur que Joan Laporta avait mis à la porte sans ménagement en 2021, ce qui avait déclenché une crise majeure en interne. « Lionel Messi ne viendra pas. C’est un autre écran de fumée pour camoufler les problèmes du club », prévient Jaume Llopis. Ce dernier estime que financièrement, le Barça est toujours dans une situation « dramatique » et que l'actuel président du club masque la réalité et fait un tour de passe-passe pour cacher le désastre.