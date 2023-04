Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les semaines passent et Lionel Messi n'a toujours pas activé la clause qui lui permettrait de prolonger d'une saison au PSG. L'hypothèse d'un retour à Barcelone est toujours dans l'air, mais le champion a fixé une condition qui peut faire mal à Joan Laporta.

Il y a une seule certitude ce dimanche concernant Lionel Messi et nous pouvons la révéler, c’est qu’il sera titulaire ce dimanche lors de la réception de Lorient au Parc des Princes. Ce n’est pas difficile, puisque c’est le cas à chaque fois, au point même que certains journalistes affirment que c’est contractuellement prévu dans son contrat, tout comme le fait de ne pas être remplacé. Mauricio Pochettino, qui avait osé faire sortir le joueur argentin en cours de match, se souvient encore de la polémique que cela avait engendrée. Pour le reste, nul n’est encore en mesure de dire où jouera Leo Messi la saison prochaine, le champion du monde argentin ayant le choix entre rester au Paris Saint-Germain, partir à Miami et découvrir le championnat nord-américain, ou bien le très attendu possible come-back à Barcelone. Mais pour cela, la Pulga n’acceptera pas n’importe quoi.

Lionel Messi exige des excuses avant de négocier

Les supporters du Barça ont beau être à ses pieds et considérer presque comme acquis le retour de Lionel Messi, tant ils pensent que ce dernier ne ratera pas cette occasion de finir sa carrière dans son club de tours, le joueur du PSG n’a pas la mémoire courte. Et Guillem Balague, le célèbre journaliste espagnol l’affirme haut et fort sur le site de la BBC, avant même de commencer les conditions financières d’une signature au FC Barcelone, Leo Messi veut que Joan Laporta s’excuse publiquement du traitement qu’il avait personnellement réservé au septuple Ballon d’Or en 2021, Messi n’ayant pas du tout apprécié de partir en larmes de la Catalogne. Une humiliation qu’il n’a toujours pas digérée, explique Guillem Balague.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« Il devra y avoir des excuses de Joan Laporta en son nom et au nom de tous les membres du club qui ont orchestré le départ de Lionel Messi. Cela devrait être une formalité pour le très pragmatique Laporta. Même si faire en sorte que Messi fasse à nouveau totalement confiance aux dirigeants de Barcelone sera beaucoup plus problématique. Quand il est parti, c’était après avoir été rassuré que tout était en place pour le garder au club. Il a même interrompu ses vacances pour retourner à Barcelone et signer un nouveau contrat », explique le journaliste, qui précise que pour l’instant il n’y a eu aucun contact direct entre l’actuel président du FC Barcelone et Lionel Messi, le père du joueur du PSG servant d’intermédiaire discret. A ce stade, Guillem Balague reconnaît que le FC Barcelone a énormément de soucis à régler avant de pouvoir espérer revenir chercher sa star à Paris.