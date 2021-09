Lionel Messi, le vrai cauchemar de Pep Guardiola

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur du deuxième but du Paris Saint-Germain contre Manchester City, Lionel Messi a encore contrarié Pep Guardiola, celui avec qui il a tout gagné sous le maillot du Barça. Depuis, la Pulga fait pleurer le coach catalan.

Pep Guardiola l’avait confié avant le choc entre le PSG et Manchester City, il était impossible pour lui d’essayer de contrôler le trio Messi-Neymar-Mbappé, mais après la rencontre, l’entraîneur du champion d’Angleterre a reconnu qu’il n’a pas été surpris que son ancien joueur au Barça soit l’un de ses bourreaux au Parc des Princes. Le deuxième but du Paris Saint-Germain, une œuvre signée avec Kylian Mbappé, a donc été pris avec philosophie par Pep Guardiola. « Nous savions qu'il est impossible de contrôler Leo pendant 90 minutes. Il n'a pas eu beaucoup de ballons, car il revenait de blessure et avait besoin d'un peu de rythme, mais nous savons très bien que lorsqu'il peut courir et s'approcher du ballon, il est impossible à stopper, a confié le coach de Manchester City, avant de souhaiter de bonnes choses à Lionel Messi. Je lui souhaite le meilleur. S'il est heureux et profite de cette période à Paris, je serai heureux. »

La réaction de Guardiola sur le but exceptionnel de Messi mddr pic.twitter.com/iqmoZQ4wV3 — Messi Biggest Fan (@Forlanista) September 28, 2021

Les propos de Pep Guardiola ont probablement fait plaisir à Lionel Messi, mais selon la presse anglaise le technicien catalan commence à vraiment trembler face au sextuple Ballon d’Or. Et il a de quoi. Car depuis que les deux hommes ont cessé de travailler ensemble avec le FC Barcelone, c’est un vrai calvaire pour Guardiola dès qu’il croise la route de la Pulga. Si de 2008 à 2012, le duo Guardiola-Messi a remporté trois titres en Liga et autant en Ligue des champions avec le Barça, le joueur argentin a visiblement le souhait de se rappeler au bon souvenir de son ancien coach. En effet, Lionel Messi a déjà marqué sept buts contre des équipes entraînées par Pep Guardiola, à savoir deux contre le Bayern Munich et cinq contre Manchester City. « Pas étonnant que Guardiola ait désespérément tenté de faire venir Messi à l’Etihad cet été lorsque son contrat s’est terminé avec le Barça », fait remarquer Josué Jones, journaliste pour le Sun.

🏆 #PSGMCI

👾 Lionel Messi est bien la bête noire de Pep Guardiola !

⚡ 7 matchs - 7 buts !https://t.co/AlSN0RJpt7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 29, 2021

Mauricio Pochettino, qui a la chance d’avoir la star argentine sous ordres au Paris Saint-Germain n’a pas ce problème et il a célébré de manière spectaculaire le but de Lionel Messi face à Manchester City. « J'ai passé 20 ans à le regarder marquer des buts alors que j’étais sur le banc de l’équipe adverse et c'est la première fois qu'il marque pour une équipe que je dirige, donc je me devais de fêter cela », a reconnu avec malice l’entraîneur du PSG au sujet de son compatriote. Une situation que Pep Guardiola vit désormais dans le sens inverse. Pas de bol pour l'ancien entraîneur du FC Barcelone.