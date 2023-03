Lionel Messi lâche le PSG et désigne le coupable

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi a toutes les chances de quitter le club parisien au mercato. Il ne comprend pas le projet du club de la capitale, et celui qui devait l'incarner également.

Après la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde 2022, la tendance était à une prolongation d’une ou deux saisons de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Les discussions se déroulaient dans un climat serein et positif entre le club de la capitale française et le meilleur joueur de la Coupe du monde au Qatar. Mais au fil des semaines, la tendance s’est inversée et désormais, il paraît délicat de voir Lionel Messi prolonger l’aventure chez le champion de France en titre. En effet, un départ est dans les tuyaux pour La Pulga, en fin de contrat au mois de juin et pour qui les discussions au sujet d’une prolongation de contrat sont au point mort. A en croire les informations de The Athletic, un homme est en partie responsable de cette situation. Il s’agit de Luis Campos, coordinateur sportif du PSG, globalement peu apprécié de Lionel Messi et de son entourage.

Luis Campos n'a pas convaincu Lionel Messi au PSG

A priori, Lionel Messi n’a rien de personnel à l’encontre de Luis Campos. Le champion du monde argentin regrette en revanche le manque de visibilité dans le projet porté par le coordinateur sportif portugais au Paris Saint-Germain. A 35 ans, Lionel Messi attache une importance particulière au projet sportif qui sera mis en place l’an prochain à Paris avant de prendre une décision quant à son avenir et pour l’heure, La Pulga ne voit rien venir. Face au manque de visibilité du projet porté par Luis Campos au PSG, Lionel Messi penche de plus en plus sérieusement vers un départ. Ce qui fait le bonheur de nombreux prétendants de l’ancien capitaine du FC Barcelone. L’actuel leader de la Liga espagnole est bien évidemment sur les rangs, Xavi s’étant récemment positionné en faveur d’un retour de Lionel Messi, lequel fait aussi rêver l’Inter Miami aux Etats-Unis ou encore Al Hilal en Arabie Saoudite. Autant de destinations qui semblent à ce jour plus probables que le PSG pour Lionel Messi la saison prochaine.

Le salaire de Messi pèse lourd au PSG

D’autant qu’à Paris, on est de plus en plus favorable à un départ de l’Argentin afin de bâtir l’équipe autour d’une seule et unique star planétaire : Kylian Mbappé, le nouveau capitaine de l’Equipe de France. Cela rejoint aussi le voeu d'une poignée de plus en plus importante de supporters, qui ont fait le bilan des deux ans de présence de La Pulga à Paris, et se disent que son apport n'a pas été à la hauteur de l'investissement réalisé par QSI. D'autant plus qu'il est apparu que le PSG n'a pas les mains libres pour recruter depuis un an, notamment en raison des très gros investissements réalisés par le club de la capitale sur la masse salariale de ses plus grandes stars.