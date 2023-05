Lionel Messi et Paris c'est fini, il va être viré !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Suspendu par le PSG pour les deux prochains matchs de Ligue 1, contre Troyes et Ajaccio, Lionel Messi ne portera probablement plus le maillot du club de la capitale. Il estime ne plus rien avoir à faire dans notre championnat. Et Rothen annonce que Paris va même le licencier.

24 heures après l’annonce d’une sanction prononcée par le PSG à l’encontre de Lionel Messi, lequel était absent ce mercredi au Camp des Loges, la carrière parisienne du septuple Ballon d’Or est sûrement terminée. Tandis que l’Arabie saoudite a communiqué des photos de Leo Messi et de sa famille pendant leur bref séjour en début de semaine, plusieurs sources affirment que ces 15 jours de suspension de salaire et d’entraînement sonnent le glas des deux ans passés par le champion du monde en Ligue 1.

Lionel Messi a prévenu le PSG de son refus de prolonger

Fabrizio Romano est clair et net, Messi au Paris Saint-Germain c’est désormais du passé. « Messi quittera le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Il n'y a plus de doute là-dessus. Dans les coulisses, il est maintenant entendu que le père de Leo, Jorge, a communiqué sa décision au PSG il y a déjà un mois en raison du projet. C'était le point de rupture final », a prévenu le spécialiste italien du mercato. Et dans la foulée, Marca est allé plus loin, au point de préciser que plus jamais on ne reverra le joueur argentin sous le maillot parisien, même lorsque sa suspension de 15 jours sera terminée.

Journaliste pour le quotidien sportif espagnol, Mary Carmen Torres annonce, elle, que les derniers événements ont fini par convaincre Lionel Messi de faire ses cartons et de quitter sans délai son logement de Neuilly où il avait emménagé avec sa famille en 2021 après avoir quitté le Barça pour le PSG. « Malgré un accord de principe, il y a quelques semaines, Messi a changé d’avis et fait savoir aux dirigeants de l'équipe française qu'il n'allait pas poursuivre sa carrière à Paris. Il ne partage pas le projet sportif, il ne le voit pas assez ambitieux et compétitif, et il considère que sa carrière en Ligue 1 est arrivée à son terme », précise la journaliste, qui est donc persuadé que non seulement Leo Messi ne prolongera pas, mais qu'en plus, il ne veut plus jouer avec le Paris Saint-Germain.

Ne pas prolonger Lionel Messi permettra au club d’économiser plus de 40 millions d’euros de masse salariale par an. Cela représente 3,3 M€ par mois. Juste avec son départ on peut payer les salaires de 4 top joueurs à 800 000 € par mois. — La Source Parisienne (@lasource75006) May 3, 2023

Du côté de L'Equipe, Loïc Tanzi est moins affirmatif sur le fait que Lionel Messi ne reviendra pas pour jouer les matchs contre Auxerre, Strasbourg et Clermont. « Pour l'instant, il n'y a pas plus de réponse de son entourage. Ils ont donné leur version en disant que ce voyage était planifié, pas reportable et qu'ils avaient prévenu le club. Depuis, plus rien. On va attendre que la star s'exprime, mais je ne peux pas croire que Messi soit satisfait de cette sanction. Il n'était pas, comme prévu, ce matin à l'entraînement avec ses coéquipiers. Que va-t-il faire ces deux prochaines semaines ? Reviendra-t-il en forme ? Pourra-t-il rejouer directement à Auxerre le 21 mai ? Ce sont les questions auxquelles nous espérons vous donner des réponses rapidement », a précisé le journaliste du quotidien sportif.

🔴🔵 @RothenJerome sur la suspension de Messi par le PSG : "On va tout droit vers un licenciement du joueur. Il y a des lois, il ne faut pas faire ni dire n'importe quoi. Mais moi je vous le dis, quasiment à 99% on ne reverra plus Messi sous le maillot du PSG." pic.twitter.com/tm7KtPIFb4 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 3, 2023

Sur RMC, Jérôme Rothen est lui aussi convaincu que la carrière de Lionel Messi s'est terminé sur la pathétique défaite face à Lorient au Parc des Princes. « On va tout droit vers un licenciement du joueur. Il y a des lois, il ne faut pas faire ni dire n'importe quoi. Mais moi je vous le dis, quasiment à 99% on ne reverra plus Messi sous le maillot du PSG », a confié l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, persuadé lui aussi que tout est désormais fini. Que retiendra-t-on du passage de la Pulga en Ligue 1 ? Rien si ce n'est que cela lui aura permis de bien préparer le Mondial au Qatar et de battre la France en finale.