Lionel Messi est mauvais, Madrid se moque de Paris

Par Claude Dautel

Le match de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid commence à mettre sous pression la presse sportive espagnole qui s'en prend brutalement à Lionel Messi.

Dans 48 heures, le Parc des Princes va attirer l’attention de toute la planète football, le choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid étant la première grosse affiche des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Sur la pelouse du stade de la capitale, les stars s’empileront, et notamment du côté du PSG où Mauricio Pochettino pourra compter sur Lionel Messi et Kylian Mbappé, Neymar ne postulant pas une place de titulaire dans le onze de départ. La présence du septuple Ballon d’Or sous le maillot parisien face à son éternel rival madrilène incite les médias proches du club de Florentino Perez à se lâcher sans détour. Et on peut toujours compter sur AS pour ne pas rater une occasion d’attaquer en même temps le Paris Saint-Germain et Lionel Messi. Ce dimanche, Andrés Onrubia titre « Messi a des problèmes à trois jours d’affronter le Real Madrid ». L’occasion de balancer durement sur la Pulga, à qui on ne pardonne toujours pas d’avoir quitté la Liga pour la Ligue 1.

Lionel Messi n'est pas au niveau, Madrid rigole

Sur les 10 dernières titularisations de Lionel Messi avec le PSG, il a été un impliqué sur 50% des buts 🤯



— 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐒 🪄🇦🇷 (@reyllinho) February 11, 2022

Le journaliste n’évoque pas vraiment la forme physique de Leo Messi, qui n’a plus aucun souci, mais de son niveau de jeu actuel. « L’amélioration vue contre Lille n’a pas été confirmée contre Rennes. La star argentine a connu des difficultés pendant 90 minutes, et même s’il a été passeur sur le but de Mbappé, force est de constater que le joueur de Rosario a réalisé une prestation irrégulière à trois jouer d’affronter Madrid (...) Messi, qui a commencé contre Rennes comme un faux 9, se déplaçant principalement dans le secteur droit, et il n'a pas réussi à s’imposer dans la plupart des duels, il a également perdu plus de ballons qu’en temps normal et il était mal à l'aise dans ce rôle », balance le reporter madrilène, histoire de montrer que Carlo Ancelotti et ses troupes n'ont pas tant à craindre que cela de la Pulga. L'avenir dira s'il a été judicieux de titiller Lionel Messi, lequel a souvent fait pleurer le Real Madrid lorsqu'il évoluait au FC Barcelone.