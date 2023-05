Lionel Messi est écoeuré par cette trahison du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le contrat de Lionel Messi s'achève à la fin du mois de juin, et le septuple Ballon d'Or va donc quitter le PSG avec un ultime titre de Champion de France. Pour le reste, il n'aura aucun regret au moment de partir.

Deux ans après avoir signé au Paris Saint-Germain, dans l’allégresse générale, il n’y aura probablement aucun supporter du PSG pour accompagner Lionel Messi vers son avion lorsqu’il quittera la capitale dans une semaine. Si au cœur de l’hiver une prolongation de la Pulga avait été évoquée, tout cela s’est envolé au fil des semaines. Et désormais, même l’émir du Qatar a définitivement acté la fin de la parenthèse enchantée vécue pendant deux ans. Ayant mis le Paris Saint-Germain sur une autre planète sur le plan marketing, L’Equipe affirmant par exemple qu’après sa signature, le PSG a vendu 50% de plus de maillots floqués Messi que lors de la venue de Neymar, l'Argentin va donc repartir sans remords ni regrets. Et il y a une raison pour cela.

Lionel Messi se sent trahi au PSG

Si pendant longtemps le champion du monde argentin s'est finalement bien senti à Paris, loin d'être aussi déprimé que la presse espagnole l'alléguait, ces dernières semaines ont tout changé. Pas besoin d'être dans les coulisses du PSG pour savoir que l'affaire du voyage en Arabie Saoudite qui a abouti à une sanction a été très mal vécue par Lionel Messi et son entourage. « Extrêmement choqué par la décision du club et par le fait qu'elle fuite alors que d'autres écarts ont été couverts, il a eu le sentiment qu'on s'était servi de lui pour faire un exemple. En privé, il ne cachait pas son intense colère. La séparation aurait pu se faire dans le sang, mais il a une nouvelle fois feinté son monde avec une vidéo d'excuses inattendue. De quoi envisager une sortie sans rature. Mais sans se retourner », explique le quotidien sportif sur ce sujet très sensible de la fameuse sanction de deux semaines, finalement ramenée à une semaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

L'aventure Lionel Messi s'achève finalement donc sur cette totale désolation et pas vraiment de réels souvenirs du passage parisien de celui qui est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. « Il laissera plus une trace symbolique qu’autre chose. Le joueur qui a reçu le plus de Ballons d’Or dans l’histoire sera passé en France. Merci au PSG pour ça. Mais sur le terrain, ce n’est pas le Messi du Barça (...) Dans dix ou quinze ans, certains auront oublié qu'il est passé à Paris », constate Edouard Cissé, ancien joueur du Paris Saint-Germain et désormais consultant sur Prime Vidéo.