Lionel Messi en route vers un 8e Ballon d’Or, le PSG l'annonce

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le sacre au Ballon d’Or de Lionel Messi suscite la polémique à travers le monde mais au PSG, on estime que la victoire de l’Argentin est méritée.

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du déplacement à Nice, Mauricio Pochettino a sans surprise été interrogé sur le sacre au Ballon d’Or de Lionel Messi. Lundi soir à Paris, l’international argentin a remporté la distinction individuelle suprême pour la septième fois de sa carrière. Une performance incroyable de la part de Lionel Messi, dont le sacre ne fait toutefois pas l’unanimité à travers le monde et notamment en Allemagne, où certaines voix se sont élevées pour protester contre la deuxième place de Robert Lewandowski. Mais au PSG, on estime que la victoire de Lionel Messi est méritée et Mauricio Pochettino a habilement évoqué le sujet en expliquant que le joueur ainsi que le PSG étaient maintenant tournés vers le prochain Ballon d’Or de l’Argentin.

La réplique du 7eme Ballon d’Or de Messi sera installée à Barcelone dans son musée. (Diario ARA) — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) November 30, 2021

« Je tiens à lui adresser publiquement toutes mes félicitations, à lui et à sa famille. C'est quelque chose d'énorme » a souligné Mauricio Pochettino en conférence de presse avant de poursuivre. « On espère que ce sera le premier jour de la construction d'un huitième Ballon d'Or. Pour tous les joueurs et pour tous les gens du club, ce septième ballon d'or est quelque chose d'extraordinaire ». Et quant à savoir si ce Ballon d’Or accordé à Lionel Messi est mérité, il n’y a même pas de débat pour Mauricio Pochettino. « Il le méritait complètement et il n'y a pas de débat. Bien sûr dans d'autres pays il peut y avoir des critiques, mais il le méritait complètement. Au-delà des récompenses individuelles, on espère avoir des trophées collectifs. C'est ce que tout le monde attend » a répété Mauricio Pochettino, ravi de la belle semaine de Lionel Messi avec trois passes décisives contre l’ASSE dimanche et donc ce Ballon d’Or remporté lundi.