Messi en Arabie saoudite, il pique une crise de nerfs

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le départ annoncé de Lionel Messi du Paris Saint-Germain pour rejoindre un club saoudien moyennant un contrat d'un milliard d'euros ne laisse personne indifférent.

L’AFP a dévoilé mardi un accord verbal entre le club d’Al Hilal et Lionel Messi pour un contrat de deux ans qui devrait permettre au septuple Ballon d’Or de toucher pas loin d’un milliard d’euros au total. Et même si le père et agent du joueur argentin du PSG a démenti que cela était fait, différentes sources vont toutes dans le même sens, une fois son contrat avec Paris terminé, la Pulga va rejoindre l’Arabie saoudite où différents joueurs devraient même être recrutés à sa demande. Avant même que cela soit officialisé, certains s’étonnent de ce choix de Lionel Messi, car à l’image d’un Cristiano Ronaldo qui est en train de se perdre dans le championnat saoudien, le champion du monde n’a aucun intérêt sportif à partir. Mais forcément, la montagne d’or proposé par Al Hilal a de quoi faire tourner la tête de Leo Messi, et une autre star du football le regrette.

Lionel Messi quitte le PSG, mais après ?

Désormais consultant pour la chaîne néerlandaise Ziggo Sport, Marco van Basten n'a pas masqué sa sidération et sa désolation d'apprendre que Lionel Messi va rejoindre très probablement une compétition mineure du football mondial. Celui qui a été triple Ballon d'Or alors qu'il évoluait sous le maillot de l'AC Milan s'est lâché en direct lors de l'émission Rondo. « Franchement, je ne comprendrais pas que Lionel Messi aille jouer en Arabie saoudite si ce n’est pour gagner beaucoup d’argent. Mais il a déjà gagné énormément d’argent et faire cela me semblerait particulièrement misérable et médiocre. A son âge, et à ce stade de sa carrière, Messi doit faire les choses qu’il aime, Messi est son propre patron, alors qu’il joue là où il le souhaite sans tenir compte de l’aspect financier », a réclamé Marco van Basten, qui se doute cependant bien que son avis n'influencera par le joueur argentin. Il y a quelques semaines, le même Van Basten pensait encore que Lionel Messi allait revenir à Barcelone :« Il n'est plus heureux à Paris, je pense que le Barça négocie avec lui depuis longtemps. »