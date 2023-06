Lionel Messi égoïste avec son talent, le PSG l'a payé pour rien

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG au mois de juin, Lionel Messi a officialisé mercredi son départ vers l’Inter Miami après deux ans à Paris.

Courtisé par l’Arabie Saoudite ou encore le FC Barcelone, Lionel Messi va finalement poursuivre sa carrière aux Etats-Unis. En effet, le sextuple Ballon d’Or a choisi l’Inter Miami de David Beckham pour l’après-PSG. L’heure est venue de faire le bilan après les deux années passées par Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Après une première saison chaotique, l’international argentin a été plus performant la seconde année, affichant un bilan de 21 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues.

Lionel Messi au PSG, deux années pour rien selon Riolo

Avec le public du Parc des Princes, le courant n’est en revanche jamais passé et Lionel Messi n’a absolument rien fait pour arranger les choses. De plus, l’ancien capitaine du FC Barcelone n’a pas vraiment brillé en Ligue des Champions, ne faisant pas franchir un cap au PSG dans cette compétition. Le bilan est donc plus que négatif pour l’ex-n°30 de Paris dans la capitale selon Daniel Riolo, lequel a évoqué le sujet dans l’After Foot sur RMC.

« La première année pas bonne, on l’avait dit dans l’After. Les mois précédent la Coupe du monde pour se préparer à cette échéance, on en avait parlé également. Le fait qu’il n’en ait jamais rien au à cirer de Paris, du PSG et qu’il n’était pas bien ici, on l’avait déjà dit également. Je pense à tous les ‘PSGix’ qui se sont fait abuser pendant deux ans et qui y ont cru. Les vrais supporters, eux, n’y ont pas cru » estime Daniel Riolo au sujet de Lionel Messi, avant de poursuivre.

« Au niveau du business, ça l’a servi lui et le PSG. Il a permis les revenus supplémentaires au club (…) Au niveau footballistique, sa venue a été, de mon point de vue, inutile. Il n’a pas fait progresser le club. Il n’a fait progresser personne, il n’a pas partagé son talent, il n’a pas donné aux autres » regrette Daniel Riolo, à qui on ne peut pas reprocher d’avoir changé d’avis au sujet de Lionel Messi, le consultant de RMC n’ayant jamais cru au mariage idéal entre l’Argentin et le PSG.