Lionel Messi de retour au Barça, l'info choc

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En grosse difficulté lors de première saison au PSG, Lionel Messi suscite toujours de gros fantasmes dans son club de toujours, le FC Barcelone.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, Lionel Messi va-t-il honorer son bail dans la capitale française ? Il y a quelques jours, RMC dévoilait que le sextuple Ballon d’Or n’avait pas l’intention de partir. Au contraire, Lionel Messi est motivé à l’idée de prouver qu’il peut s’imposer dans un autre club que le Barça, comme l’a fait Cristiano Ronaldo en brillant à la Juventus Turin et à Manchester United en plus d’écrire la légende du Real Madrid. Mais du côté de Barcelone, tandis que la direction botte en touche à chaque fois que le nom de Messi est prononcé, les joueurs sont très favorables à un retour de l’idole du Camp Nou. C’est notamment le cas du latéral gauche catalan Jordi Alba, qui a tout gagné avec Lionel Messi à Barcelone.

Messi se fait draguer à Barcelone

Interrogé par El Larguero sur la Cadena Ser, le défenseur barcelonais Jordi Alba n’a pas caché qu’il adorerait voir revenir Lionel Messi au FC Barcelone l’été prochain. « Oui, c'est le joueur avec lequel je me suis le mieux entendu. Ce serait bien (qu’il revienne à Barcelone). J'adorerais jouer avec lui à Barcelone. Ce n'était pas facile pour lui ni pour personne après tant d'années à Barcelone d'aller à Paris. C'est dur de le voir sous un autre maillot. Ça ne fait aucun doute qu'il est de loin le meilleur du monde. Il lui reste beaucoup de football » a confié Jordi Alba, qui a par ailleurs évoqué la situation d’un autre de ses amis, Neymar. « Il a été fondamental à Barcelone. Le trident qu'il formait avec Suárez et Messi ne se reverra plus jamais. Moi, je serais resté à Barcelone et nous aurions gagné tous les titres mais c'était sa décision. Le club et l'équipe étaient faits pour lui. La star était Leo mais il était à un très haut niveau » a convenu Jordi Alba, qui regrette l’époque où Messi et Neymar flambaient sous les couleurs du FC Barcelone.

Rothen veut voir Messi loin du PSG

Si un éventuel retour de Neymar au Barça n’a aucune chance de voir le jour, il n’est en revanche pas exclu que Lionel Messi revienne sur ses terres. De nombreux supporters du PSG n’y seraient d’ailleurs pas opposés après la saison très délicate de La Pulga à Paris. C’est par exemple le cas de Jérôme Rothen, qui a confié sur RMC qu’il était favorable à un départ de Lionel Messi au mercato estival. « Des choses me choquent. Ce n'est pas le seul depuis quelques années qui fonctionne ainsi avec le Paris Saint-Germain. On en a vu des Sud-Américains tirer la gueule de temps en temps, être physiquement un peu amorphes et ne pas jouer, alors qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens en sélection. C'est dommage la relation qu'il avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Ces dix jours [avec la sélection] vont-ils lui redonner du baume au cœur pour que ça aille mieux avec le PSG ? Je suis encore très sceptique là-dessus » a reconnu Jérôme Rothen, sans pitié avec Lionel Messi depuis la défaite du Paris SG face au Real Madrid et qui ne semble plus être favorable à ce que l’Argentin reste dans la capitale française.

Jorge Messi discute avec le Barça

La décision en ce sens est encore très loin d'être prise, mais un premier pas a été réalisé évoque de son côté El Nacional. Pour le journal catalan, le père de Léo Messi, Jorge, a pris contact avec la direction barcelonaise pour évoquer les contours d'un retour. Mais attention, tout n'est pas simple dans la famille de l'Argentin. Jorge Messi était fermement opposé à un départ de son fils au PSG, et a toujours fait le forcing pour qu'il reste au Barça. Ce pourrait donc être une initiative plus personnelle qu'une véritable volonté du septuple Ballon d'Or de lâcher Paris pour Barcelone. En tout cas, selon les premiers échos de ce possible retour, si Xavi n'y verrait pas d'inconvénients, Joan Laporta estimerait de son côté que Lionel Messi ne représente ni le présent, et surtout pas l'avenir du Barça, et sa volonté est plutôt de continuer à renouveler l'effectif pour les saisons à venir.