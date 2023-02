Lionel Messi, ce traître prêt à punir le PSG ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Tandis que la prolongation de contrat de Messi au PSG traine, les rumeurs d'un départ l'été prochain reviennent sur la table. Barcelone n'est clairement pas favori mais cela n'empêche pas Xavi de rêver à voix haute.

Lionel Messi se plaît enfin au PSG après une première saison difficile. Toutefois, il ne semble pas vouloir continuer l'aventure parisienne pour le moment. En effet, il est apparu que la Pulga attendra jusqu'au dernier moment pour décider s'il prolongera ou non avec le PSG. Une frilosité expliquée par les incertitudes sportives et physiques que connaîtra le joueur argentin. Cette nouvelle redonne espoir à tous les clubs intéressés par le septuple ballon d'or. C'est le cas en MLS avec l'Inter Miami, impatient de se payer un nom comme Lionel Messi. Mais, les plus grands espoirs sont évidemment en Catalogne. David Beckham a d'ailleurs pris la parole pour rappeler au septuple Ballon d'Or qu'il était le bienvenu en Floride. « Je pense que tout le monde l'aime pour sa manière de jouer. Il joue avec passion, il joue juste librement. Je pense qu'à la dernière Coupe du monde, sa façon de jouer pour son équipe et pour son pays, en gagnant le tournoi, ça a été un moment incroyable pour lui et j'aime voir des joueurs comme ça », a livré l'ancien joueur anglais, désormais en charge du recrutement pour l'Inter Miami, et qui tient à souligner que l'Argentin serait très apprécié s'il décidait de franchir l'Atlantique.

Messi reviendra au Barça s'il le veut

D'un autre côté, il y a toujours la piste menant au FC Barcelone. Même si le Barça vit une très bonne saison en Liga, Lionel Messi manque aux supporters catalans et à tout un club en général. Le départ de l'enfant du pays, véritable génie du football, n'est pas anecdotique. Comme l'ont montré ces derniers mois et le Mondial notamment, Lionel Messi n'a pas perdu son immense talent. Quoi de mieux que l'Argentin pour retrouver du poil de la bête en coupe d'Europe, où le Barça souffre avec deux éliminations de suite dès les poules de C1. Le président Joan Laporta, celui-là même qui avait montré la sortie à l'Argentin en raison de problèmes financiers, a déjà fait savoir que son club avait une dette envers Léo Messi. Depuis, même s'il reconnait qu'il y a beaucoup de chemin à faire, le dirigeant blaugrana ne cesse de rappeler combien il est important de garder le lien avec le meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone.

Et sur le plan sportif, ça suit. Xavi ouvre volontiers la porte à un retour même s'il est conscient que les clés sont entre les mains de son ancien partenaire. « Pourquoi pas ? Je pense que ça dépend de lui. Ce qu'il veut, ce qu'il ressent. Bien sûr, Barcelone est toujours la maison de Messi. Les portes seront ouvertes pour Leo, surtout si je suis l'entraîneur ici. Voyons ce qu'il veut faire. La décision dépend plus de Messi que du club », a t-il confié au Hindustan Times. Au-delà de l'aspect sportif, c'est aussi le côté affectif qui va compter pour Messi. S'il a connu beaucoup de beaux moments en Catalogne, il ne peut oublier son départ forcé par le président Joan Laporta. Une rancœur tenace que seuls Xavi et une équipe compétitive peuvent gommer. En tout cas, le clan Messi ne ferme aucune porte, et n'ouvre pas non plus en grand celle de la prolongation au PSG, qui semble surtout dépendre de la fin de saison du club parisien.

Du côté des supporters du Paris Saint-Germain, l'idée d'un refus de Lionel Messi de prolonger avec les champions de France n'arrache pas des larmes. Car le septuple Ballon d'Or est durement critiqué sur son peu d'engagement sur les terrains de Ligue 1, et surtout sur son rapport qualité-prix au moment où le PSG touche les limites du fair-play financier. « S’il s’en va moi ça me va ça nous fera de la liquidité pour de nouveau achat de joueurs vu la taille de son salaire », « Vous vous êtes engagé auprès de l’Uefa a baissé cette put… de masse salariale les golmons. Arrêtez les décisions de débiles basées sur l’émotion. Entre la prolongation de Messi et le pitre capitaine. On est un club de foot pas le Variété club de Paris », « On est égorgé par une grosse masse salariale et on prolonge un gars qui s'en tape du club: y a plus aucun doute nous ne sommes pas un club qui vise les sommets en Europe. Le marketing a pris le pas sur le sportif », « Les ultras au lieu d’insulter la mère de Neymar à la moindre occasion ils veulent pas faire des banderoles contre la prolongation de Messi là ? »