Lionel Messi bientôt membre des Ultras du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après deux décennies passées à Barcelone et notamment au Camp Nou, Lionel Messi est dans un nouvel environnement au PSG. S'il n'est pas encore tout à fait à l'aise dans son nouveau club, il a déjà adopté par contre le Parc des Princes.

L'histoire entre Lionel Messi et le PSG aurait pu mieux démarrer. L'Argentin peine encore à montrer son meilleur niveau sous les couleurs parisiennes, celui qui lui permettait d'enchaîner les buts avec le FC Barcelone et qui l'a conduit à sept ballons d'or. Auteur de deux buts en Ligue 1 seulement, il a surtout affiché un visage peu convaincant sur le terrain avec des attitudes inquiétantes. Parfois mou, peu motivé et peu acharné à la tâche, il a semblé monter les signes d'une profonde tristesse d'être à Paris, loin de Barcelone. Le mal du pays en somme pour celui qui découvre à 34 ans, un deuxième championnat et surtout un nouveau pays dans sa carrière.

Messi est fan du Parc des Princes

Cette théorie du dépaysement est mis à mal par l'intéressé lui-même. Si habitué à martyriser les défenses adverses dans son jardin du Camp Nou, la Pulga pourrait être nostalgique d'une telle enceinte et de ses supporters catalans. Mais, Lionel Messi affirme apprécier l'ambiance du Parc des Princes comme il l'a indiqué dans une interview pour le magazine officiel du Paris Saint-Germain.

« Le Parc des Princes est un stade vraiment spécial. C'est lié à cette façon dont les supporters du PSG vivent l'expérience du match, en chantant tout le temps pendant 90 minutes. Je m'en étais déjà aperçu chaque fois que j'étais venu jouer au Parc des Princes avec le maillot du FC Barcelone. Et maintenant, c'est incroyable de pouvoir vivre cette atmosphère lors de chaque match à la maison. Tu peux ressentir la ferveur du public pendant que tu joues. Vraiment, les supporters n'arrêtent pas de chanter, même pour une minute, et l'explosion du bruit qui suit un but est tout simplement magique, surtout dans une arène fermée comme le Parc des Princes ! C'est pourquoi, je n'oublierai jamais l'ambiance qui a suivi mon but contre Manchester City (2-0, le 28 septembre 2021), mon premier sous les couleurs du PSG... », a affirmé l'Argentin. Une ambiance qui ne demande qu'à être encore plus chaude avec des performances de Messi aussi stratosphériques que celles qu'il réalisait au Camp Nou.