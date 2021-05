Lionel Messi au PSG, le Qatar n'y croit plus !

Dans : PSG.

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi a été annoncé comme proche du Paris Saint-Germain. Mais du côté du Qatar, on ne croit plus à la venue de la Pulga lors de ce mercato.

La présence de Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine n’est pas officielle, et pour compenser son départ les dirigeants parisiens ont évidemment pensé à Lionel Messi. La star argentine arrivant en fin de contrat au Barça, il était tentant pour Nasser Al-Khelaifi et Leonardo de se positionner et de nouer des contacts avec le clan Messi. Et cela semblait d’autant plus facile que le club catalan a connu une sale saison, la seule victoire en Coupe d’Espagne ne pouvant pas effacer un passage anecdotique en Ligue des champions, et la troisième place en Liga. Le Paris Saint-Germain pouvait donc légitimement croire que l’heure était venue pour le septuple Ballon d’Or de changer de club, même si Joan Laporta faisait le forcing pour prolonger sa star.

Messi au PSG, le rêve est fini

Cependant, le temps qui passe ne semble pas jouer en faveur du PSG. Et ce mercredi, Mohammed Al Kaabi, spécialiste qatari du mercato, et évidemment bien informé sur tout ce qui concerne le vice-champion de France, affirme que les discussions entre Paris et Lionel Messi sont totalement stoppées, et que du côté de Doha on se tourne déjà vers d’autres pistes. « Malheureusement il semble que les négociations avec Lionel Messi sont dans une impasse totale, le joueur n'a pas encore décidé de son avenir, mais compte tenu de cette situation le PSG pourrait explorer d'autres options », explique l’insider qatari, qui confirme par ailleurs qu'Eduardo Camavinga est sur les tablettes du Paris Saint-Germain, mais que Doha ne validera pas un transfert à 100ME pour le joueur rennais, qui est à un an de la fin de son contrat avec le club breton.