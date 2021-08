Lionel Messi au PSG, la France des consultants est KO debout !

Dans : PSG.

Ce mardi en milieu d’après-midi, Lionel Messi a posé le pied à Paris, où des centaines de supporters du PSG l’attendaient à l’aéroport du Bourget.

L’événement est planétaire. Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. En fin de contrat avec le FC Barcelone, le sextuple Ballon d’Or a signé un bail de trois ans, dont une en option, en faveur de Paris. Chez les supporters du PSG, l’excitation est logiquement à son maximum. Après avoir accueilli Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum et Donnarumma, la direction parisienne a réalisé le plus gros coup de l’histoire du football mondial. Cela ne fait aucun doute selon Daniel Riolo, qui a estimé ce mardi sur RMC qu’il s’agissait du plus grand deal du football.

🎙 "C'est un des joueurs les plus importants de l'histoire du foot qui arrive en Ligue 1. C'est faramineux ! C'est absolument incroyable."



⚽ Comme beaucoup d'entre nous, Daniel Riolo se réjouit de voir débarquer Lionel Messi à Paris. #rmclive pic.twitter.com/D93C008DcJ — RMC Sport (@RMCsport) August 10, 2021

« Je pense que cela doit être le plus gros transfert de l’histoire de notre football. On n’a jamais eu un mec de cette dimension, un joueur qui est peut-être considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, dans le top 3 avec Pelé et Maradona. Ce qui ajoute à la folie de ce transfert c’est que depuis 20 ans on est habitués à voir deux joueurs qui survolent tout dans le foot. Ronaldo a changé plusieurs fois de clubs mais Messi c’était le joueur à vie du Barça et personne ne s’attendait à ce qu’il bouge. Mais là il bouge mais en plus il vient en Ligue 1 » s’est enthousiasmé Daniel Riolo dans le RMC Football Show.

Si je n’étais pas Français, je serais triste de voir #Messi arraché à son club de toujours. Ceci dit,quelle joie de voir le meilleur joueur du monde chez nous, même à 34 ans. Pour autant, je ne crois pas un instant au ruissellement pour Lyon, Reims etc. Le fossé se creuse encore. — Bertrand Latour (@LatourBertrand) August 10, 2021

La signature de Lionel Messi en Ligue 1 provoque également la joie de Bertrand Latour, journaliste pour La Chaîne L’Equipe. Même si le divorce entre le FC Barcelone et l’international argentin ne laisse pas insensible le présentateur du Multiplex Ligue 2. « Si je n’étais pas Français, je serais triste de voir #Messi arraché à son club de toujours. Ceci dit, quelle joie de voir le meilleur joueur du monde chez nous, même à 34 ans. Pour autant, je ne crois pas un instant au ruissellement pour Lyon, Reims etc. Le fossé se creuse encore » a publié le journaliste, sidéré de voir un joueur tel que Lionel Messi poser le pied en France et signer en faveur du Paris Saint-Germain.

😅Et Lionel #Messi vous pourrez le voir en clair sur @Francetele ! Imaginez un peu début janvier Granville / PSG en 1/32e de @coupedefrance ! C’est ça aussi la magie du foot 🤩 — Fabien Lévêque (@FabLeveque) August 10, 2021

Enthousiasme partagé du côté de Fabien Lévêque, commentateur de la Coupe de France sur France Télévision, et qui n’oublie pas que la signature de Lionel Messi au PSG va positivement impacter l’ensemble du football français. Et pour cause, on ose imaginer l’emballement chez les clubs amateurs le jour où Lionel Messi ira défier de parfaits amateurs. « Et Lionel #Messi vous pourrez le voir en clair sur @Francetele ! Imaginez un peu début janvier Granville / PSG en 1/32e de @coupedefrance ! C’est ça aussi la magie du foot. Cette image est tellement dingue ! Lionel #Messi débarque dans la Farmer’s League. Surréaliste » s’est réjoui Fabien Lévêque, pour qui il est clair que la signature de Lionel Messi au PSG aura un impact positif pour tout le football français, de l’élite au plus bas niveau amateur.

Ces chiffres sont juste... DINGUES. Sur deux saisons, ça ferait... 139 M€ hors bonus, et 165 M€ avec bonus. Si avec ça, le PSG ne gagne pas la Ligue des champions, la Ligue 1, la coupe de France, la coupe du Monde 2022... https://t.co/wKlD2LrcG3 — Jérémy Tordjman (@Jay_Tordjman) August 10, 2021

Si l’euphorie gagne Paris et plus globalement la France, du côté de Marseille, on est évidemment beaucoup moins à la fête en voyant signer Lionel Messi chez l’ennemi juré. Journaliste pour La Provence, Jérémy Tordjman a analysé les contours financiers du contrat de l’Argentin au PSG. « Ces chiffres sont juste... DINGUES. Sur deux saisons, ça ferait... 139 M€ hors bonus, et 165 M€ avec bonus. Si avec ça, le PSG ne gagne pas la Ligue des champions, la Ligue 1, la coupe de France, la coupe du Monde 2022... » a ironisé le journaliste marseillais, qui refuse de se réjouir de la venue de Lionel Messi. Les supporters du PSG s’en chargeront pour lui.