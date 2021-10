Lionel Messi au PSG, Karim Benzema se confie

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema l'assure, le Clasico Barça-Real n'a pas perdu de sa saveur avec le départ de Lionel Messi au PSG.

Le championnat a repris en Europe, et l’Espagne se prépare à voir son match phare se dérouler dans une semaine. Le week-end prochain, le Real Madrid se rendra à Barcelone pour y affronter le Barça, dans une rencontre qui a longtemps été la plus suivie de la saison en dehors de la Ligue des Champions. Cette saison, ce Clasico a perdu un peu de son lustre. Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos sont partis côté madrilène, tandis que Neymar et Messi ont quitté la Catalogne ces dernières années. Karim Benzema est presque la seule star toujours sur la piste, mais cela ne dérange pas une seule seconde. Si en Espagne, tout le monde pensait qu’il était inenvisageable de voir un Clasico sans Lionel Messi, du moins avant sa retraite, il va bien falloir s’y faire. Et pour l’attaquant de la Maison Blanche, ce n’est vraiment pas un problème.

Un Real-Barça n'a pas d'égal

« Pour moi, ce match n’a pas bougé du tout. Cela reste le plus grand match qui existe dans le football. Ce n’est pas qu’une question autour des joueurs qui sont sur le terrain. Real-Barça, c’est historique. Les noms changent, mais avant, il y avait Zidane, Ronaldinho, Eto’o, Ronaldo. Real-Barça sera toujours Real-Barça », a prévenu dans un entretien à ESPN un Karim Benzema qui refuse de dévaloriser le Clasico en l’absence de Lionel Messi, parti cet été au PSG. Seule certitude, sans l’Argentin, le Barça est moins fort, même si là aussi, KB9 ne voudra pas le reconnaitre.

View this post on Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« Il n’y a jamais de bons moments pour les jouer. Ils peuvent faire un mauvais match et ensuite rebondir très haut. Personne ne peut prendre légèrement ce match, même s’ils ne jouent pas aussi bien jusqu’à présent », a expliqué Karim Benzema, qui sait qu’il a aussi une belle occasion de marquer les esprits en étant décisif dans cette rencontre. Car après ses belles prestations en Ligue des Nations, le Français sera suivi de près dans cette affiche, à l’heure où le jury commence doucement à préparer ses votes pour le Ballon d’Or 2021.