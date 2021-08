Lionel Messi au PSG, Griezmann attaqué brutalement

Dans : PSG.

Lionel Messi fait ses adieux au FC Barcelone ce dimanche, et dans les prochaines 48 heures il signera son nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Les supporters catalans encaissent mal le coup et Antoine Griezmann focalise une partie de leur colère.

Les socios du FC Barcelone sont encore sous le choc de l’annonce jeudi soir par leur club préféré que Lionel Messi partait, faute pour Joan Laporta de financer le nouveau contrat de la star argentine. La colère est grande à la fois contre les anciens dirigeants du Barça, et notamment Josep Maria Bartomeu, accusés d’avoir fait n’importe quoi financièrement, mais également contre Javier Tebas, le patron de la Liga, mais aussi le Paris Saint-Germain, soupçonné de pouvoir dépenser sans compter. Et qui dit PSG dit la France, et forcément les regards se tournent vers Antoine Griezmann. Dans un résumé assez brutal, l’attaquant tricolore recruté pour plus de 100 millions d’euros à l’Atlético Madrid en 2019, symbolise les dépenses excessives de l’ère Bartomeu, mais il est également accusé d’avoir refusé de partir cet été afin que Barcelone puisse conserver Lionel Messi.

Basket, Hand, Escrime, Voile... ce que vous voulez, QUEL KIFF avec nos FRANCAISES ET FRANCAIS ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷



5 MEDAILLES AUJOURD'HUI 😱😱😱



MERCIIIIIIIIIIII — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) August 7, 2021

Et c’est peu dire que l’omniprésence d’Antoine Griezmann sur les réseaux sociaux pour saluer les performances des sportifs et sportives français lors des Jeux Olympiques de Tokyo a mis en rage les supporters du Barça. Samedi, après les titres tricolores en hand et en volley-ball, l’attaquant du Barça a clamé sa joie sur Twitter, réclamant que la délégation française puisse défiler sur les Champs-Élysées tout comme les Bleus l’avaient fat après le titre mondial en 2018. « Basket, Hand, Escrime, Voile... ce que vous voulez, QUEL KIFF avec nos FRANCAISES ET FRANCAIS !. 5 MEDAILLES AUJOURD'HUI ! MERCIIIIIIIIIIII », a lancé Antoine Griezmann. Un message qui a fait craquer les fans catalans.

Griezmann arrête le foot devient journaliste sportif sa fera baiser la masse salariale — sofiane (@sooofianeee_) August 7, 2021

Pour ces derniers, le champion du monde français ne devrait pas crier son plaisir au moment même où Lionel Messi quitte le FC Barcelone, ce qui est vécu comme un vrai drame. « A cause de toi Messi pars du Barca t’as rien d’autre à dire bouclette ?? », « Ton giga contrat de quatari c’est à cause des joueurs comme toi au club qu’il s’est cassé. T’apportes rien depuis que t’es là », « Frr casse-toi du barça par pitié jvais mm pas t’insulter juste part et reviens jamais pitié », « Arrête de regarder la télé et cherche un autre club guignol » sont quelques-unes des amabilités les plus courtoises adressées à Antoine Griezmann sur les réseaux sociaux, et cela même le joueur français a été soutenu par de nombreux compatriotes. A ce dernier, dont le départ lors de ce mercato est désormais à oublier, de répondre sur les terrains de football.