Lionel Messi au PSG, Champagne chez Amazon et Canal+ !

Dans : PSG.

Après plusieurs jours d’intenses négociations, Lionel Messi et le PSG ont trouvé un accord total et définitif.

Formé au FC Barcelone, l’international argentin va poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. Un coup de tonnerre sur la Ligue 1, qui va accueillir le meilleur joueur de l’histoire. En plus d’avoir un impact direct sur le Paris Saint-Germain, la signature de Lionel Messi va profiter à tout l’écosystème du football français. Nouveau diffuseur de la Ligue 1, Amazon va logiquement en tirer profit. Un acteur du milieu des droits TV reconnait d’ailleurs dans les colonnes de L’Equipe que la venue de Messi au PSG est une aubaine pour le géant du e-commerce américain. « Ils avaient déjà fait un super coup en récupérant les droits à ce prix-là. Mais, avec Messi dans la corbeille, ce serait le casse du siècle » explique-t-il.

Messi au PSG, un impact pour les diffuseurs

Canal + aussi va diffuser la Ligue 1 cette saison avec deux matchs par week-end. Et dans les colonnes du quotidien national, le président de la chaîne Maxime Saada s’est également réjoui de la venue de Lionel Messi au PSG. En revanche, l’homme fort de Canal + met en avant les droits de la Ligue des Champion et non ceux de la Ligue 1, dont la chaîne du groupe Vivendi aurait aimé se débarrasser. « Canal + adorerait voir Messi au PSG. Cela renforcerait la valeur de nos droits en Ligue des champions. C'est le feuilleton qu'il faudra absolument suivre pour les fans de foot et de l'Argentin » a-t-il expliqué. Enfin, RMC Sport sera la troisième chaîne à directement profiter de la signature de Lionel Messi à Paris, puisque la chaîne vient de signer un accord de co-diffusion pour transmettre en même temps que Canal + la meilleure affiche du mardi et la meilleure affiche du mercredi en Ligue des Champions pour la période 2021-2024.