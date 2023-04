Lionel Messi arrive avec 14 valises, Barcelone s'enflamme !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au repos après la victoire du PSG à Angers, Lionel Messi n'a pas traîné dans la capitale. Alors que son avenir semble s'inscrire loin de Paris et de la Ligue 1, la Pulga et sa famille sont parties à Barcelone et un détail a mis en alerte les médias espagnols.

Lorsque vous vous appelez Lionel Messi, difficile de voyager en secret, et la Pulga se doutait bien que son petit voyage ce week-end en Catalogne n’allait échapper à personne. Après avoir contribué à la victoire du PSG face au SCO, le champion du monde argentin, accompagné de sa femme et de ses enfants, a embarqué à bord d’un jet privé à destination de Barcelone. Samedi midi, la délégation arrivée de Paris est sortie par une porte dérobée de l’aéroport d’El Prat, à l'exception de Pepe Costa, l'ombre de Messi, qui ne s'est pas caché. Mais peu importe, l’information avait déjà fuité via le compte Twitter Jijantes FC, mené par Gerard Romero, célèbre journaliste espagnol. Jusque-là, rien d’extraordinaire, puisque Leo Messi revient de temps en temps à Barcelone où il a conservé une villa. Sauf que cette fois la famille Messi n’a pas voyagé à vide, et c’est Sport qui l’a remarqué.

Lionel Messi voyage chargé jusqu'à Barcelone

Tandis que les rumeurs se multiplient sur le probable départ de Lionel Messi du Paris Saint-Germain, et son retour au FC Barcelone deux ans après un départ larmoyant, chaque détail compte pour les médias sportifs catalans. Et c'est le nombre étonnant de gros bagages qui fait croire à Sport qu'il se passe clairement quelque chose du côté de Paris pour le septuple Ballon d'Or. Car même s'il a les moyens de s'offrir un déménagement sans souci, Lionel Messi et son clan ont débarqué à Barcelone avec 14 bagages volumineux. « Ce qui rouvre toutes les spéculations concernant son avenir », précise très sérieusement Sport, qui ce dimanche à la Une de son site internet affiche un « Messi revient à Barcelone » d'une confiance absolue.

🇦🇷 | #Messi



📍 Según ha apuntado Jijantes, el argentino ha llegado junto a su familia y cargado de maletashttps://t.co/i1zXsWdUVb — Diario SPORT (@sport) April 22, 2023

Sur le papier, le retour de Lionel Messi au Barça ne serait pas la surprise du siècle, mais les mêmes questions se posent, comment Joan Laporta va pouvoir financer cette opération, car même si Lionel Messi sera libre en fin de saison, jamais il ne sera bénévole. Il y a deux ans, le président des Blaugrana n'avait pas réussi à régler ce problème et depuis 2021 il n'est pas certain que les caisses barcelonaises soient plus remplies. Du côté du Paris Saint-Germain, on a plus ou moins admis que le joueur de 35 ans ne fera pas jouer l'option pour une prolongation de contrat, même si voir Messi repartir à Barcelone aurait probablement un petit goût amer. En attendant, 14 valises ou pas, le joueur est attendu lundi au Camp des Loges pour la reprise de l'entraînement afin de préparer la réception de Lorient dimanche prochain au Parc des Princes.