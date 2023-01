PSG : Lionel Messi va rester jusqu'en 2025 pour 40 millions par an !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG prépare déjà son avenir en interne. Parmi les joueurs que le club de la capitale veut prolonger : Leo Messi. Et pour cela, le Qatar est prêt à dépenser beaucoup d'argent.

A Paris, l'hiver devrait être plutôt calme sur le marché des transferts. Le PSG ne veut pas faire de folies et compter sur son effectif actuel, sauf en cas de départs. Car le club de la capitale veut surtout se concentrer sur ses joueurs à prolonger. C'est déjà le cas de Marco Verratti, récemment prolongé jusqu'en 2026. Mais deux autres joueurs importants sont aussi en négociation avec le PSG pour renouveler leur bail : Marquinhos et Lionel Messi. Et d'après la presse spécialisée, les deux dossiers sont en très bonne voie. Sauf rebondissement, le septuple Ballon d'Or et champion du monde en titre va bien continuer à jouer sous le maillot du Paris Saint-Germain dans les prochains mois, lui qui voit son contrat se terminer en juin prochain.

Leo Messi et Paris, c'est bientôt reparti

Gazzetta : Pour #Messi, possible prolongation de deux ans avec le #PSG assortie d’un un salaire net de 40M👇🏻 pic.twitter.com/5lBJTub0gG — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 11, 2023

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Leo Messi va prolonger au PSG de deux saisons supplémentaires. Une prolongation assortie d'un salaire de 40 millions d'euros. Des émoluments légèrement moindres que ce que touche la Pulga depuis son arrivée à Paris en 2021, mais qui sont à un niveau exceptionnel, surtout sur un contrat de deux ans. Malgré des débuts compliqués, Lionel Messi régale cette saison sous le maillot du club de la capitale avec déjà 12 buts inscrits et 14 passes décisives délivrées en 19 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Son rendement mais également sa force commerciale sont des éléments à prendre en compte pour un PSG qui veut marquer le coup dans tous les domaines. Car depuis qu'il a signé à Paris, Lionel Messi a dopé la présence du club de la capitale sur les réseaux sociaux et a fait bondir comme aucun autre footballeur avant les ventes dans les boutiques officielles. Mais sportivement, dans cette seconde partie de saison, la Pulga aura un rôle crucial à jouer avec Paris, lui qui peut bénéficier en plus d'une confiance XXL après son sacre à la Coupe du monde avec la sélection argentine. Mais une question se pose tout de même.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Quid désormais du futur mercato estival du PSG en attaque. Car si Kylian Mbappé ne paraît pas avoir un bon de sortie en 2023, même s'il ne faut jurer de rien avec la star française du Paris Saint-Germain, il en va tout autrement pour Neymar. Même s'il est très proche de Lionel Messi, le numéro 10 de la Seleçao et des champions de France a probablement compris que le Qatar ne comptait plus vraiment sur lui. L'été dernier, Neymar avait levé l'option pour une année supplémentaire à Paris, ce qui avait poussé Nasser Al-Khelaifi à publiquement faire savoir à Ney qu'il devait sérieusement se secouer les puces cette saison et ne pas trop traîner le soir et la nuit. De même, les rumeurs continuent à circuler sur le désir de Mbappé de voir Neymar partir. Pour Lionel Messi, tout cela n'est pas vraiment un souci, la Pulga étant bien partie pour continuer sa route sous le maillot du PSG. Bien malin celui qui l'aurait deviné l'été dernier après une première saison désastreuse du septuple Ballon d'Or à Paris.