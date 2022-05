Lewandowski au PSG, une réunion cruciale dévoilée

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG devra frapper un grand coup en attaque. Le nom de Robert Lewandowski est évoqué.

Le mercato sera très agité au Paris Saint-Germain, qui risque de perdre Kylian Mbappé cet été et qui ne retiendra pas Neymar en cas d’offre raisonnable selon Le Parisien. C’est toute une attaque qui sera à reconstruire autour de Lionel Messi et logiquement, les pistes se multiplient pour le PSG à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Les noms de Dybala, Haaland ou encore Nunez ont circulé à Paris, qui a également un œil sur la situation de Robert Lewandowski. A en croire le journaliste polonais Mateus Borek, un rendez-vous au sommet est d’ailleurs programmé entre Pini Zahavi, qui n’est autre que l’agent de l’international polonais, et les dirigeants du Paris SG. Inutile de rappeler que Pini Zahavi connait parfaitement Nasser Al-Khelaïfi, l’agent israélien ayant travaillé pour le PSG afin de rendre possible le transfert de Neymar.

Réunion entre l'entourage de Lewandowski et le PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Robert Lewandowski (@_rl9)

En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2023, Robert Lewandowski envisage sérieusement un départ cet été, aucun accord n’ayant été trouvé pour sa prolongation en Bavière. De son côté, le Bayern ne s’obstinera pas et envisagera lui aussi un transfert du Polonais afin de ne pas risquer un départ de Lewandowski pour zéro euro dans un an. Un départ vers le FC Barcelone a été évoqué pour Lewandowski, mais les difficultés financières du club catalan rendent assez difficile la finalisation de l’opération. Le PSG n’a pas les mêmes problèmes de trésorerie que l’actuel dauphin du Real Madrid et pourrait faire de Robert Lewandowski le nouveau maillon fort de son attaque en cas de départ de Kylian Mbappé. Reste que la piste du géant polonais ne colle pas vraiment avec la nouvelle politique du PSG, qui aimerait davantage rajeunir son effectif dans le cas où Di Maria, Draxler ou encore Neymar viendraient à faire leurs valises. Cela étant, la possibilité de signer Robert Lewandowski, en fin de contrat dans un an et dont le montant du transfert ne serait sans doute pas supérieur à 50 millions d’euros, ne se présentera pas souvent. Tout le dilemme est là pour les dirigeants du Paris Saint-Germain…