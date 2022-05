Lewandowski au Barça, Zahavi trahit le PSG

Dans : PSG.

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG va devoir frapper fort en recrutant du lourd en attaque lors du mercato.

Ce n’est pas Erling Haaland qui remplacera Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain dans la mesure où l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund s’est engagé en faveur de Manchester City. Un autre poids lourd de la Bundesliga pourrait cependant intéresser le PSG afin de compenser un éventuel départ de Kylian Mappé en la personne de Robert Lewandowski. En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2023, l’international polonais a toutes les chances de faire ses valises. Robert Lewandowski étant représenté par Pini Zahavi, qui a beaucoup travaillé avec le Qatar ces dix dernières années -par exemple sur le dossier Neymar-, il apparaissait évident que le PSG allait se mettre sur le dossier et aurait une longueur d’avance sur ses concurrents. Ce ne sera absolument pas le cas selon les informations de Fabrizio Romano.

Lewandowski snobe le PSG, priorité au Barça

Le spécialiste du mercato croit savoir que Pini Zahavi et Robert Lewandowski font du FC Barcelone leur priorité, malgré les intérêts du Paris SG mais également de Chelsea. « Malgré l’intérêt du PSG et de Chelsea, la priorité de Robert Lewandowski est le FC Barcelone dans l’état actuel des choses. Son agent Pini Zahavi donne également sa préférence au Barça. Un contrat de trois ans est déjà sur la table mais il attend le début officiel des discussions entre les clubs » a publié le spécialiste du mercato. Reste maintenant à voir si le FC Barcelone aura les moyens de ses ambitions dans le dossier Robert Lewandowski, ce qui n’est absolument pas certain. Et pour cause, le président barcelonais Joan Laporta n'entend pas se ruiner pour un attaquant trentenaire à qui il ne reste qu’une année de contrat au Bayern Munich. L’avenir de Robert Lewandowski est toujours incertain mais à priori, le PSG n’est pas du tout dans les plans du Polonais, ni de son agent.