Lewandowski à Paris, le PSG veut terminer le Barça !

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG passe la seconde dans son mercato estival. Christophe Galtier va selon toute vraisemblance débarquer dans les prochaines heures, tout comme des joueurs visés par Luis Campos.

Le PSG avait promis une révolution... elle est bel et bien en train de se produire. Exit Leonardo et Mauricio Pochettino et bienvenue au duo Luis Campos-Christopher Galtier. Le Qatar, qui n'a pas pu convaincre Zinedine Zidane de signer, va donc laisser la main sportive à Luis Campos. Et le conseiller sportif portugais ne veut pas perdre de temps. Si Vitinha (FC Porto) va prochainement s'engager pour près de 40 millions d'euros, Campos vise aussi un autre jeune espoir du football mondial. Selon Foot Mercato, Gianluca Scamacca se rapproche de Paris chaque jour un peu plus. Mais l'Italien de 23 ans, qui évolue à Sassuolo, pourrait bien ne pas être le seul attaquant de métier à signer au PSG cet été...

Le PSG fonce sur Lewandowski malgré le Barça

En effet, Santi Aouna rajoute que le PSG fonce vers... Robert Lewandowski. Alors que le Polonais est annoncé proche de rejoindre le Barça, le club de la capitale veut tout tenter pour s'offrir le Polonais. Un dossier aucunement lié à celui de Scamacca. Le rêve de Campos est d'associer Kylian Mbappé à Robert Lewandowski et ce, même si Lewandowski veut rejoindre le FC Barcelone en priorité. Foot Mercato rajoute d'ailleurs que Pini Zahavi, célèbre agent de joueur, n'est pas opposé à voir son client débarquer au PSG dans les prochaines semaines. L'Israélien a des rapports de confiance avec les Franciliens, chez qui il avait déjà placé Neymar à l'été 2017.

Le Bayen demande 50 millions

Si Paris veut Lewandowski, il devra débourser au minimum 50 millions d'euros pour racheter au Bayern la dernière année de contrat du génie polonais. Des sommes proches de celles demandées pour Scamacca et Vitinha. Des montants dans les cordes des finances du PSG seulement si les champions de France arrivent à dégraisser leur effectif. Ce sera l'une des autres grosses missions du PSG et d'Antero Henrique. Car pour l'heure, personne ne se bouscule au portillon pour quitter le club, à l'image de Mauro Icardi. Selon Abdellah Boulma, Luis Campos réfléchirait à créer un loft pour les joueurs indésirables du Paris Saint-Germain. Le Portugais ne veut pas perdre de temps et lancer les bons messages avant le début de la saison.