Les Ultras reçus comme des princes, le PSG bouscule tout

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Compte tenu des mouvements sociaux prévus à partir de mardi en France, le Paris Saint-Germain part ce lundi à Munich où Kylian Mbappé et ses coéquipiers affronteront le Bayern mercredi soir. Avant cela, les joueurs du PSG ont reçu de la visite au Camp des Loges.

Après une journée de repos, les joueurs parisiens ont retrouvé le chemin du Camp des Loges ce lundi, et l’effectif de Christophe Galtier ne rentrera pas à la maison ce lundi soir. En effet, après un entraînement, la délégation du PSG est directement partie vers l’Allemagne et un palace de Munich où ils séjourneront deux nuits avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. Il s’agit bien évidemment d’éviter une mauvaise surprise mardi, la grève générale en France ayant des effets directs dans la circulation des trains et des avions. Mais avant de quitter le centre d’entraînement, toute la délégation parisienne avait un rendez-vous très spécial. Car cette fois les dirigeants du Paris Saint-Germain n’ont pas organisé un entraînement public au Parc des Princes comme cela avait été le cas avant le déplacement au Vélodrome, mais pour motiver l’équipe, ce sont les responsables du Collectif Ultras Paris qui sont venus à Saint-Germain-en-Laye.

Les Utras ne sont plus indésirables à Paris

Alors que depuis quelques années, le dialogue entre le club de Nasser Al-Khelaifi et ses supporters les plus acharnés était réduit à sa portion congrue, tout semble avoir changé ces dernières semaines. Le premier signe spectaculaire avait été la rencontre au Bourget entre le leader du CUP et Neymar, alors que ce dernier refusait de saluer les supporters parisiens, tout comme Lionel Messi, suite aux insultes venues du Virage Auteuil lors du PSG-Bordeaux qui avait suivi l’élimination face au Real Madrid l’an dernier en Ligue des champions. Mais ce lundi, Christophe Galtier, Marquinhos, le capitaine parisien, ainsi que des cadres du club de la capitale ont dialogué sereinement, le but de cette venue étant d’apporter un supplément de motivation avant d’aller à Munich. Un changement d'époque est donc intervenu à Paris, et personne ne s'en plaindra.