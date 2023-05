Les Ultras entendus, le PSG supprime ce scandale

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'apprête à vivre un été agité. Les chantiers ne manquent pas et les attentes sont nombreuses de la part des fans du club de la capitale.

A Paris, le titre de champion de France a officiellement été validé après le match nul à Strasbourg samedi dernier. Mais le sacre du PSG s'est passé dans un relatif anonymat. La faute à une saison encore une fois décevante, aussi bien au niveau des résultats que dans le jeu proposé. Pour ne rien arranger, pas mal de tumulte existe entre le club et ses Ultras. Heureusement, tout s'est un peu arrangé ces derniers jours après une réunion de crise. Parmi les choses que veut changer le Collectif Ultras Paris : la revente de places via Ticketplace au Parc des Princes.

Un appel du pied entendu

Selon les informations de France Bleu Paris, l'appel a été entendu puisque le PSG cherche activement « une solution juridique et fonctionnelle » pour mettre fin aux abus via Ticketplace. Les champions de France souhaitent mettre en place un minimum de présence sur l'ensemble des tribunes pour pouvoir conserver son abonnement valable la saison d'après. Un plafonnement de revente sera d'ailleurs mis en place la saison prochaine dans le virage Auteuil, avec une limitation du nombre de reventes pour les autres abonnés du virage. Le CUP a négocié fort sur ce point et un terrain d'entente a été trouvé autour d'un plafond de 25 euros la place pour les matchs classiques. Concernant les plus grands matchs, la vente serait limitée à 100 euros.

A noter également que pour s'assurer de n'avoir que des abonnés récurrents, le système de revente ne pourra se faire qu'à ceux qui sont sur une liste d'attente ou qui se déplacent souvent lors des matchs hors du Parc des Princes. France Bleu précise que le PSG aurait déjà identifié près de 1000 personnes détentrices d'abonnement mais qui ne viennent jamais au Parc. Une partie de la tribune Boulogne est visée, elle qui est surnommée le Kop des Argentins. Que ce soit au niveau de l'effectif ou du Parc des Princes, des changements sont donc bien prévus pour le début de la saison prochaine. Reste à voir ce que cela donnera.