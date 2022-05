Les supporters du PSG sortent du placard pour Idrissa Gueye

Dans : PSG.

Depuis qu’il a refusé de porter le maillot arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBT samedi soir, Idrissa Gueye est dans la tourmente.

Le milieu défensif du Paris Saint-Germain est vivement critiqué en raison de son choix de ne pas porter le maillot au flocage arc-en-ciel lors de la 37e journée de Ligue 1. Alors qu’il était dans le groupe du PSG à Montpellier, Idrissa Gueye a décidé de ne pas disputer cette rencontre afin de ne pas porter ce signe de soutien à la communauté LGBT. Un choix fort de la part de Gueye, qui n’a pas manqué de faire réagir sportifs, politiques et consultants. Mais alors qu’il était dans la tourmente comme jamais, le milieu défensif du Paris Saint-Germain a reçu au cours des dernières heures plusieurs marques importantes de soutien. Le Collectif Ultra Paris, qui boude pourtant les joueurs du PSG ces dernières semaines, est par exemple sorti du silence afin de témoigner son soutien à l’international sénégalais.

Le CUP vole au secours de Gueye

« Chaque personne demeure encore libre de soutenir les causes de son choix, de la manière qui lui convient. Nous rappelons à ses détracteurs qu'Idrissa Gueye a toujours eu un comportement exemplaire et qu'il a toujours combattu avec force toutes sortes de discriminations. Il est intolérable pour nous que son honneur soit ainsi jeté aux chiens et qu'il devienne le bouc émissaire des dérives homophobes de la société. Avant lui, d'autres joueurs professionnels, pour des faits similaires, n'avaient pas subi le même traitement médiatique et politique » a écrit le Collectif Ultra Paris dans un communiqué que personne n’avait vu venir et qu’Idrissa Gueye saura certainement apprécier à sa juste valeur au vu des critiques dont il est victime depuis samedi soir.

La fédération sénégalaise soutient Gueye et condamne la FFF

En parallèle, la Fédération sénégalaise de football a également défendu son joueur. Par la même occasion, la FSF a vivement critiqué le conseil national de l’éthique de la Fédération Française de Football, qui a invité Idrissa Gueye à s’expliquer publiquement. « Pourquoi le dit Conseil national d’éthique n’a-t-il pas commencé par demander aux médias français qui ont porté l’accusation d’apporter la preuve de leurs allégations ? Mieux, pourquoi ne s’est-elle pas adressée au club du joueur qui a communiqué sur les raisons de la non-participation d’Idrissa Gana Gueye au match de la polémique ? La tournure de la correspondance est d’autant plus inquiétante en ce qui concerne le respect des droits élémentaires du joueur Idrissa Gana Gueye » écrit entre autre la fédération sénégalaise de football dans un très long communiqué. Autant dire que ce dossier est doucement mais surement en train de prendre la tournure d’une affaire d’Etat, tout du moins au Sénégal, où le choix de Gueye est soutenu, y compris par ses coéquipiers en sélection.