Les stars du PSG au coeur d'une liste secrète !

Plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain ont eu affaire à des braqueurs ces dernières années, et cela n'est pas du tout le fruit du hasard, mais à une drôle d'organisation.

Du côté du Paris Saint-Germain personne n’a oublié le dimanche 14 mars dernier, et la défaite face au FC Nantes, un match qui a finalement pesé lourd dans la course au titre de Champion de France. Ce soir-là, Angel Di Maria avait été informé que son domicile avait été cambriolé, quelques heures après des soucis similaires pour Marquinhos, dont le père avait été frappé lors de la « visite » de quatre braqueurs. Choqué, Di Maria avait quitté ses coéquipiers dès la pause, laissant les joueurs de Mauricio Pochettino en plein match pour rejoindre les siens. Depuis, la police a fait son travail et si dans un premier temps l’équipe qui avait cambriolé Marquinhos avait été interpellée, cette semaine ce sont quatre personnes qui ont été arrêtées par les enquêteurs en relation avec le cambriolage chez Angel Di Maria. Les policiers ont bien compris qu’ils avaient affaire à des « spécialistes », mais ils ont également eu une sacrée surprise.

Les joueurs du PSG repérés par les braqueurs parisiens

En effet, même si toutes ces équipes n’ont pas obligatoirement des points communs, la police aurait tout de même accès à un document qui peut évidemment inquiéter. « Cette succession de vols par escalade, des jours de match, n'est pas une coïncidence. Nous pensons que plusieurs équipes de monte-en-l'air ont en leur possession une liste avec les adresses de personnalités, dont de nombreux joueurs du PSG », confie, dans L’Equipe, un proche de l'enquête, qui ne sait toutefois pas comment cette liste a été réalisée et mise à disposition de plusieurs équipes de cambrioleurs. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain est prévenu, il va falloir serrer la surveillance autour des logements de ses joueurs, et notamment de Lionel Messi lorsque la star argentine quittera l'hôtel pour s'installer dans sa future maison, car les braqueurs sont à l'affût.