Les sept joueurs que le PSG menace de virer cet été

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Grâce aux victoires contre Nice puis Lens samedi au Parc des Princes, le PSG a quasiment sécurisé le titre de champion de France. Cependant, cela n'empêchera pas les dirigeants parisiens de faire le ménage dans le vestiaire lors d'un mercato estival 2023 qui pourrait être spectaculaire.

Après les défaites contre Rennes puis l’OL, le titre semblait en grand danger pour le Paris Saint-Germain. Les succès face à Nice et Lens ont remis le club de la capitale sur de bons rails et désormais, il faudrait un tremblement de terre pour que le PSG ne soit pas champion de France. Cela étant, le sprint final ne sera pas sans enjeu pour le club de la capitale. Et pour cause, Luis Campos va observer avec la plus grande attention les prestations individuelles de ses joueurs durant les derniers matchs de la saison afin de savoir sur qui il peut compter pour la saison prochaine et au contraire, quels seront les indésirables à faire partir. Et cela sans même parler du cas Christophe Galtier, lequel est déjà annoncé sur le départ après seulement un an de présence sur le banc parisien.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur l’effectif du PSG et sur les grands chantiers du coordinateur sportif portugais. Cinq joueurs sont intransférables et ne partiront sous aucun prétexte selon le quotidien francilien : Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Marco Verratti. L’international marocain Achraf Hakimi peut sans doute être ajouté à cette liste au même titre que Danilo Pereira, mais les deux joueurs ne sont pas cités dans l'article en question. Pour le reste, c'est un grand ménage qui risque d'intervenir au Paris Saint-Germain et personne ne sera épargné, quel que soit son statut au sein de l'effectif. A l'exception de Lionel Messi, qui fait lui l'objet d'un traitement à part, l'Emir du Qatar gérant personnellement le dossier.

Sergio Ramos et Vitinha ne sont pas à l'abri

En revanche, sept joueurs ont tout intérêt à se montrer de manière favorable durant cette fin de saison pour ne pas être dans le viseur de Luis Campos l’été prochain et être poussé vers la sortie sans ménagement. Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike et Sergio Ramos sont ciblés et pourraient être placés sur la liste des transferts en fonction de leur implication durant les derniers matchs de Ligue 1 au programme du Paris Saint-Germain. Le PSG a l’intention de faire le ménage dans son effectif et le Portugais n’aura aucune pitié au moment de trancher les choix importants dans la constitution de l’équipe de l’an prochain. Mais cette short list témoigne aussi de l'incapacité de Campos à réussir un bon mercato en 2022, car parmi ces 7 joueurs, on trouve une majorité de joueurs recrutés par le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi.