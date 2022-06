Les secrets de la méthode Galtier dévoilés, le PSG va adorer

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

A moins d'un énième rebondissement, Christophe Galtier sera bien le nouvel entraineur du PSG. Un choix qui surprend autant qu'il interroge les fans et observateurs du club de la capitale.

Le PSG avait prévenu : une révolution est en marche au club. Au cours d'une interview accordée au Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé les envies de changements du PSG. Ce sera l'une des principales missions de Luis Campos cet été, à savoir de remodeler l'effectif des champions de France selon des valeurs bien définies. Le PSG veut en effet mettre fin au bling bling et aux caprices de ses stars afin de gagner de nouveau en sérénité. Et dans ce nouveau projet qui se prépare, Mauricio Pochettino n'a apparemment plus sa place. Le coach argentin va céder son poste dans les prochaines heures. Pour le remplacer, le PSG a semble-t-il misé sur Christophe Galtier, que connait bien Luis Campos pour avoir collaboré avec lui lors de leur passage au LOSC. La venue probable de Galtier interroge certains fans et observateurs dans la capitale. Cependant, pour Alain Perrin, Galtier a tout pour réussir avec le club francilien.

Un choix logique pour le PSG

C’est mal connaître Galtier que de croire qu’il ne va rien faire. Je suis plutôt de ceux qui veulent lui laisser sa chance avant de critiquer. Paris fait le choix du réel changement de stratégie pour une fois. Voyons si ça fonctionne. https://t.co/ZL25J3jTW8 — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 21, 2022

Interrogé sur le sujet par Eurosport, l'ancien mentor du coach niçois à ses débuts a donné sa vision des choses sur le choix du PSG. Selon Alain Perrin, l'arrivée de Galtier est finalement assez logique : « Que les Qataris accèdent à la demande de Luis Campos, ce n'était pas forcément gagné parce que ce n'est pas leur manière de fonctionner. Auparavant, ils misaient sur des entraîneurs étrangers. Mais au final, c'est logique compte tenu de ce que Christophe a fait dans ses précédents clubs. Sur le plan national, il est l'un des meilleurs entraîneurs français ». Élu meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2013 (ex-æquo avec Carlo Ancelotti), en 2019 et en 2021, Galtier n'a en effet rien à envier à d'autres coachs étrangers. Cependant, c'est plus sa méthode que son palmarès individuel qui sera attendu à Paris, surtout au vu des stars et egos qui composent l'effectif. Pas de quoi inquiéter non plus Alain Perrin...

Perrin rassure sur la patte Galtier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Sur sa lancée, Alain Perrin a rappelé que ce ne sera pas la première fois que Galtier sera amené à gérer un vestiaire particulier. « Le sens relationnel est le point fort de Christophe. C'est un entraîneur qui a une main ferme dans un gant de velours. Il a son caractère, ses idées et ses principes. A Lyon, il a déjà été confronté à ça. A l'époque, l'OL était la meilleure équipe française. Il n'avait pas de difficultés pour établir un très bon contact avec des joueurs à fort caractère comme Juninho, Cris, Grégory Coupet, Sidney Govou ou Karim Benzema. C'était un vestiaire de très haut niveau. Il a déjà un "background" et il va s'appuyer dessus », a précisé Alain Perrin, qui avait eu Galtier en tant qu'adjoint à l'OL lors de la saison 2007-08. De quoi rassurer les fans du PSG les plus pessimistes ? L'avenir le dira, sachant qu'un mercato ciblé aura aussi lieu et que certaines stars pourraient filer. On annonce notamment que Neymar n'est plus sûr de faire partie du nouveau projet de QSI. Au niveau des arrivées, Vitinha (FC Porto), Milan Skriniar (Inter) ou encore Renato Sanches (Lille) sont annoncés comme proches du PSG.