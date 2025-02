« ‍Les médias n’aiment pas le PSG ‍», Julien Cazarre s'emballe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Invité de l'émission 100% PSG Le Mag, Julien Cazarre s'est amusé de la relation qu'il y a entre son club de coeur, et les médias. L'ancien trublion de Canal+ est cash.

C'est un grand classique des réseaux sociaux, les supporters des principaux clubs de Ligue 1 accusent les journalistes de rouler pour les équipes adverses. Un coup, c'est pour l'OL, un coup pour l'OM ou pour le PSG. Invité de l'émission animée par Pia Clemens sur Ici Paris Ile-de-France, anciennement France Bleu Paris, Julien Cazarre a mis tout le monde d'accord. Pour celui qui animait avec les malices J+1 sur Canal+, et qui travaille désormais sur RMC, la vérité est que les différents médias dénigrent le Paris Saint-Germain, car les journalistes qui supportent le PSG n'osent pas trop la ramener, contrairement aux autres. Julien Cazarre balance tout cela avec sa verve habituelle, histoire de ne pas non plus se faire trop d'ennemis supplémentaires.

Le PSG maltraité par les médias, Cazarre a une explication

« Tu n’as pratiquement aucun supporter du PSG dans les médias français. Et les Parisiens culpabilisent, donc ils jouent à être neutres. » 😑



💬 Julien Cazarre dans 100% PSG le Mag



Le podcast 🎧 https://t.co/VFTUMIOxvM pic.twitter.com/N1PGEhYheO — Pia Clemens (@piapiaclemens) February 9, 2025

Dans 100% PSG Le Mag, Julien Cazarre a précisé ses arguments. « Quand Barcola met dix buts en une moitié de saison, qu’est-ce qu’il entend ? « Ah mais il est où Barcola depuis un mois ? ». Barcola, Doué, quand ils vont gagner le titre de Champion de France, ils vont être heureux. Ce sont des gosses et on va leur dire : « Bah quoi…. ». Mais Marquinhos et d’autres joueurs le disent, ce que tu vis à Paris, ça n’existe nulle part en Europe, car ailleurs, tu as une partie des médias qui au moins te protègent. En France, tout le monde te défonce. Déjà, tu n’as pratiquement aucun supporter du PSG dans les médias français. Il n’y a que des supporters de l’OL, de l’OM, de Saint-Etienne. Et les Parisiens culpabilisent, et donc jouent à être neutres. Même dans ma radio (RMC), personne n’assume. Mais tu crois que les Marseillais ils font cela ? Eux, ils assument et s’en battent les cou…. », a lancé l'ancien animateur de Canal+.