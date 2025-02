Les matchs du PSG sur une nouvelle chaine, Al-Khelaïfi a eu pitié

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En toute discrétion, la LFP a tenu un nouveau conseil d’administration ce lundi, expédié en 20 minutes chrono et dont le but était de valider l’utilisation du fonds de réserve pour payer les clubs de Ligue 1 après le paiement incomplet de DAZN au mois de février.

Après des jours mouvementés, l’objectif de ce conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel était d’appeler au calme et de réclamer l’union sacrée entre les dirigeants des clubs de Ligue 1. A l’unanimité, les présidents ont voté pour l’utilisation du fonds de réserve afin de compenser le paiement incomplet de DAZN, qui n’a versé que 50% de son échéance du mois de février. RMC rapporte par ailleurs que les participants à cette réunion en visio ont ciblé deux dirigeants, qui mènent aujourd’hui une fronde contre la LFP : John Textor (OL) et Joseph Oughourlian (Lens), soutenus par Le Havre et Nantes.

« Ils veulent déchirer la Ligue et la gérer eux-mêmes avec CVC » a regretté lundi soir lors de la réunion l’un des présidents qui a participé aux échanges. Toujours très actif lors de ces rendez-vous qui concernent la LFP et les droits TV, Nasser Al-Khelaïfi a lui aussi pris la parole, insistant sur le fait que l’intérêt collectif devait primer à chaque instant. Ce qu’il fait selon lui, la preuve avec un exemple surprenant. Le patron du PSG a notamment expliqué devant les autres présidents de clubs que s’il ne pensait qu’à l’intérêt de son club, le dirigeant qatari aurait lancé depuis longtemps sa propre chaîne pour la diffusion des matchs du PSG.

L'idée d'une chaîne 100% PSG évoquée par Al-Khelaïfi

Ce serait « la meilleure chose à faire », mais le président du club de la capitale veut « une solution pour tous les clubs, y compris pour les plus petits clubs et la Ligue 2 » a-t-il ajouté. Nasser Al-Khelaïfi a conclu son intervention en insistant sur l’obligation pour DAZN de payer son dû en intégralité. Celui qui est également le patron de BeInSports a ensuite déclaré l’union sacrée, « des mots qui font écho à la dernière sortie médiatique du président de la FFF, Philippe Diallo », précise la radio. Suffisant pour apaiser les tensions en cette période de crise ? Au vu du contexte, l’embrasement peut reprendre à tout moment, en fonction notamment de l’attitude de DAZN dans les jours et les semaines à venir.