Les coachs refusent de venir, le PSG peut s’inquiéter

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que Christophe Galtier se retrouve sur la sellette, le Paris Saint-Germain n’aura pas l’embarras du choix en cas de changement d’entraîneur. Plusieurs candidats annoncés ne sont plus disponibles et réduisent les possibilités du club francilien.

Parti pour terminer la saison, Christophe Galtier ne sera réellement fixé qu’au terme de l’exercice. L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas la garantie de conserver son poste après les échecs subis ces derniers mois. D’autant que les rumeurs sur ses potentiels successeurs ne cessent de circuler depuis quelques semaines. La bonne nouvelle pour le technicien, c’est que les coachs cités ne sont pas tous intéressés.

Tuchel, Mourinho, Conte...

Dans la short-list annoncée, on peut déjà effacer le nom de Thomas Tuchel. L’Allemand déjà passé par le Paris Saint-Germain vient d’être nommé au Bayern Munich après le licenciement de Julian Nagelsmann. Quant à José Mourinho, dont le caractère pouvait aider à mieux gérer les stars de l’effectif, la presse italienne affirme qu’il ne bougera pas. Le tacticien de la Roma compte bien poursuivre l’aventure dans la capitale italienne. Déjà deux pistes en moins, et maintenant trois avec Antonio Conte.

😳 Antonio Conte a complètement craqué en conférence de presse après le match nul de Tottenham contre Southampton ! pic.twitter.com/FYiufVwAfa — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 18, 2023

L’Italien, régulièrement cité dans l’actualité du Paris Saint-Germain, s’est pourtant libéré dimanche dernier avec la rupture de son contrat à Tottenham. La situation était devenue insoutenable depuis son coup de gueule contre les joueurs et les dirigeants des Spurs. Mais selon le quotidien Tuttosport, qui s’est entretenu avec des proches d’Antonio Conte, l’ancien coach de la Juventus Turin refuse de reprendre du service dans l’immédiat.

Même si la Vieille Dame s’intéresse de nouveau à son profil, le natif de Lecce se dirigerait vers une année sabbattique. Il est vrai qu’Antonio Conte a vécu des mois difficiles avec les décès de Gian Piero Ventrone, son ami et préparateur physique à Tottenham, et de son ancien coéquipier Gianluca Vialli. Son avenir proche n’est donc pas au Paris Saint-Germain où les pistes Thiago Motta et surtout Zinedine Zidane restent d’actualité.