Les chiffres effrayants de Neymar, le PSG va le payer !

Le passage de Neymar au PSG ne s'arrange pas, et est en train de ressembler à un vaste flop. Son départ est envisagé en fin de saison, mais un candidat à son recrutement recule.

Joueur le plus cher de l'histoire du football en 2017 avec un transfert à 222 millions d'euros du Barça au PSG, Neymar n'a cessé de décevoir depuis au point d'être presque indésirable au PSG. Une descente aux enfers confirmée par les statistiques. En 2017, il était la star attendue dans la capitale. Transféré au PSG pour 222 millions d'euros, Neymar venait d'être arraché au FC Barcelone. Il représentait l'avenir et était vu comme le futur numéro un au monde. Mais, en 2022, le joueur de la Seleçao est devenu tricard dans le club parisien. La faute à cinq années bien décevantes à Paris. Attendu comme le facteur X qui allait précipiter le triomphe en Ligue des champions, il n'a pas répondu présent dans les grands rendez-vous car il ne fut tout simplement pas présent le plus souvent. Blessé à de trop nombreuses reprises, il est même moqué pour ses frasques et son sens de la fête, bien loin de la pelouse du Parc des Princes.

Les chiffres terribles de la dégringolade de Neymar au PSG

Ses dernières sorties ont été sans appel. En difficulté sur le plan physique et même technique, il a été l'ombre de lui-même lors de ces matches, notamment au moment de l'élimination face au Real Madrid en Ligue des champions. Les supporters du PSG l'ont bien compris et n'ont pas hésité à l'égratigner avec des sifflets nourris lors de la réception de Bordeaux. Neymar n'est plus à la hauteur du joueur qu'il était et les chiffres viennent confirmer cette impression.

#Neymar au #PSG



▪️ Saison 1

53% matchs

0.99 but + 0.53 passe /match



▪️ Saison 2

51% matchs

0.82 but + 0.46 passe /match



▪️ Saison 3

55% matchs

0.70 but + 0.44 passe /match



▪️ Saison 4

54% matchs

0.54 but + 0.35 passe /match



▪️ Saison 5

51% matchs

0.23 but + 0.23 passe /match pic.twitter.com/TADiA64hAW — Nicolas Puiravau (@nikop17) March 23, 2022

Grand suiveur du club parisien, Nicolas Puiravau a compilé les statistiques du joueur brésilien, saison par saison, et celles-ci suivent une courbe décroissante nette. En 2017-2018 lors de son arrivée, Neymar marquait près d'un but par match (0,99) et délivrait une passe décisive (0,53) toutes les deux rencontres. Pour les buts, il est ensuite passé à 0,82 buts par match puis 0,7 avant de tomber à 0,54 et même à 0,23 cette saison. Un niveau aussi atteint par les passes décisives avec 0,23 passes délivrées par match en 2021-2022. Des chiffres calculés sur un nombre de rencontres équivalent pour les cinq exercices comparés. Le constat s'impose dans les faits. Neymar ne pèse plus au sein du PSG, à part financièrement.

Newcastle n'a pas prévu de recruter Neymar

Et à ce niveau, c’est également la soupe à la grimace. Car Neymar vient de prolonger son énorme contrat. Et si le PSG se refuse à officiellement envisager de perdre l’une de ses têtes d’affiche alors que la Coupe du monde au Qatar se profile, il se dit que le club de la capitale serait à l’écoute des offres Mais qui peut bien se payer l’un des joueurs les mieux payés au monde, qui vient d’avoir 30 ans, et semble déjà baisser de niveau sur ces dernières années ? Le nom de Newcastle a récemment été cité. Il faut dire que le club anglais vient d’être racheté par l’Arabie Saoudite et a frappé fort juste après son changement de propriétaire, en recrutant plusieurs joueurs confirmés en janvier dernier. Une recrue d’ampleur est envisagée pour cet été, mais même pour le Royaume d’Arabie Saoudite, l’investissement que représenterait le transfert et le salaire de Neymar est jugé illégitime.

Selon The Telegraph, Newcastle ne compte pas acheter des joueurs à plus de 100 millions d’euros, et le PSG ne va pas brader l’une des stars mondiales du football avec encore un gros contrat en cours. Si les dirigeants des Magpies laissent trainer ce bruit, c’est aussi pour tenter de faire baisser les prix et ne pas passer pour les pigeons de service au mercato. Mais les limites posées par les nouveaux propriétaires empêchent totalement une opération comme la signature de Neymar d’être envisagé pour cet été, malgré le désir du numéro 10 du PSG de changer d’air en ce moment. Si Paris veut vraiment révolutionner son effectif et laisser filer le Brésilien, et si ce dernier a toujours le désir de relancer sa carrière, il sera difficile de compter sur le nouveau riche de l’Angleterre, un championnat qui n’attire de toute façon pas forcément Neymar.