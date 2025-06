Les Brésiliens virés, le pari fou du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG passera bientôt la seconde sur le marché des transferts. Le club de la capitale veut notamment renforcer sa défense centrale, quitte à faire des changements de taille.

Le PSG vient de tout remporter cette saison mais veut encore renforcer son effectif. Luis Enrique est conscient des quelques lacunes au sein de son effectif. L'idée est aussi de préparer l'avenir. En défense centrale, les champions d'Europe sont déterminés à s'attacher les services d'Illya Zabarnyi. Bournemouth est pour le moment difficile en affaires mais le Paris Saint-Germain ne perd pas espoir. Car Luis Enrique a un plan clair en tête et ne veut pas passer à côté de l'opportunité de pouvoir signer l'international ukrainien.

Les Brésiliens du PSG vers la sortie

Selon les informations de Sports Zone, le Paris Saint-Germain veut en effet pouvoir aligner dès que possible un trio défensif Pacho - Zabarnyi - Konaté. Le média indique notamment que Ibrahima Konaté n'arrive pas à s'entendre pour prolonger à Liverpool, lui dont le contrat se terminera dans la Mersey en juin 2026. Paris est conscient que la situation joue en sa faveur et rêve même de récupérer l'international libre de tout contrat. Luis Enrique ne veut rien précipiter mais sait déjà ce qu'il veut pour l'avenir de sa défense centrale. Nul doute qu'un tel trio pourrait faire mal et assurer un avenir pérenne pour le Paris Saint-Germain.

Déjà, le PSG va devoir boucler la venue de Zabarnyi. Son club, Bournemouth, réclame 70 millions d'euros pour le lâcher. Une somme trop élevée pour les champions d'Europe. Les prochaines heures seront décisives mais l'Ukrainien est clair : il veut signer au Paris Saint-Germain. Il viendrait dans un premier temps pour apporter de la concurrence à Marquinhos pour peu à peu s'imposer si tout se passe bien pour lui dans la capitale française. Un plan qui semble écarter les Brésiliens, Marquinhos donc mais aussi un Lucas Beraldo qui n'a pas totalement convaincu Luis Enrique.