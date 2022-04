Leonardo viré, le Qatar n'y pense plus

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Pointé du doigt après la débâcle parisienne à Madrid, Leonardo était menacé de devoir céder son poste de directeur sportif du PSG. Pourtant, un mois plus tard rien n'a changé et le Brésilien semble déjà tourné vers l'avenir.

Le 9 mars dernier, le Real Madrid boutait le PSG hors de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale. Un nouvel échec traumatisant pour le club parisien et, à ce moment-là, on parlait déjà de couper des têtes dans l'organigramme du club. Président, entraîneur, directeur sportif étaient menacés. Mais, pour le moment, aucun changement n'a eu lieu. Si Nasser Al-Khelaifi semble bien accroché à son poste en haut et que Mauricio Pochettino a un avenir très incertain, le flou règne plus sur Leonardo. Le directeur sportif, dont la politique est contestée par de nombreux observateurs, apparaissait le plus menacé d'un départ forcé sur le court terme. Mais, un mois est passé, le Brésilien est toujours là et il est déjà focalisé sur le futur.

Leonardo ne pense pas au licenciement mais à l'été prochain

En effet, Leonardo a continué son travail au PSG comme si de rien n'était. Après l'élimination à Madrid, certains témoins ont parlé d'un homme « affecté mais pas résigné ». Le directeur sportif parisien n'a pas été convaincant dans ses derniers choix, les résultats n'ont pas été à la hauteur, mais finalement personne ne le pousse dehors au sein du club. Le Brésilien reste pleinement engagé dans son travail avec le dossier Kylian Mbappé à gérer et un été chargé à bien manœuvrer.

💬 Président du PSG entre 2006 et 2008, Alain Cayzac félicite Al-Khelaïfi, Leonardo et les investisseurs pour leur travail effectué depuis une décennie.



"On est devenu maintenant une franchise mondiale alors qu'on était un bon club".https://t.co/TC0wVMvKyD — RMC Sport (@RMCsport) April 16, 2022

Il est notamment en discussions avancés avec Mino Raiola pour faire venir Paul Pogba l'été prochain. L'autre dossier chaud pour lui est le cas Ousmane Dembélé qu'il espère bien arracher au FC Barcelone à la fin de son contrat. Enfin, il doit gérer la prolongation des jeunes pousses du club que sont Xavi Simons, Ismael Gharbi, Ayman Kari et Warren-Zaire Emery. Tout est revenu au beau fixe pour Leonardo avec le regain de forme de l'équipe et du trio offensif ces dernières semaines. D'autant qu'à Doha on préfère attendre avant de prendre de grandes décisions. Reste un facteur que le Brésilien ne peut gérer, le public. Les supporters n'ont pas digéré les dernières déconvenues et se sont mis en grève pour qu'il y ait du changement. Leonardo est particulièrement visé par cette défiance et il espère sans doute que cette contestation populaire ne soit pas entendue à Doha.