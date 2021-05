L1 : Le bus de Lens tagué, le PSG scandalisé

Dans : PSG, Lens.

A quelques heures du match contre le PSG, la délégation du RC Lens a eu une mauvaise surprise en découvrant son bus tagué d'insultes..

Quelques années après une banderole qui avait fait scandale au Stade de France, certains « supporters » du Paris Saint-Germain, ou du moins affirmant être des Ultras du PSG, ont frappé dans la nuit de vendredi à samedi en s'en prenant au bus officiel du RC Lens avant le match entre les deux clubs. Des tags injurieux ont été peints sur le véhicule qui transportera la délégation officielle lensoise de leur hôtel au Parc des Princes samedi après-midi.

Apprenant les événements de la nuit, le PSG a rapidement réagi. « Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables commis à l’encontre du RC Lens par des individus se prétendant supporters du Club.Le Paris Saint-Germain rappelle que les comportements haineux sont contraires aux valeurs qu’il défend. Des investigations de police sont en cours. Le Club se réserve le droit de prendre toutes les sanctions et mesures juridiques appropriées s’il apparait que certains de ses supporters sont associés à ces actes honteux. Au nom de toute sa communauté, le Paris Saint-Germain apporte son soutien et sa sympathie au RC Lens et à ses supporters », a indiqué le club de la capitale dans un communiqué.