Lee Kang-In vendu, la réponse cash du PSG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Lee Kang-In pourrait profiter du marché des transferts estival pour aller chercher du temps de jeu ailleurs qu'au Paris Saint-Germain. Plusieurs clubs ont déjà manifesté leur intérêt pour le Sud-Coréen, dont Al-Nassr qui est entré dans la course.

La saison de Lee Kang-In au Paris Saint-Germain a été assez contrastée. La polyvalence du Sud-Coréen lui a permis de bénéficier d'un bon temps de jeu lors de la première moitié de la saison qui vient de se conclure. Mais avec l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia lors du mercato hivernal et l'explosion de Désiré Doué, le numéro 19 a progressivement perdu son importance au sein du groupe, devenant au mieux un joueur de rotation pour les matchs de championnat. Une telle situation le pousse ainsi à la réflexion quant à son avenir au sein du club vainqueur de la Ligue des champions. Dernièrement, plusieurs clubs se sont manifestés pour évaluer la faisabilité d'un transfert, comme Naples ou Arsenal. Mais ça, c'était avant l'arrivée d'Al-Nassr.

Les sirènes de l'Arabie saoudite pour Lee Kang-In

PSG : Nuno Mendes dégoûte les stars, on connaît son secret https://t.co/aFDm9zcYcI — Foot01.com (@Foot01_com) June 9, 2025

A 24 ans, Lee Kang-In a encore de belles heures devant lui. Mais est-ce pour les passer loin du continent européen ? Selon les informations de Sports Zone diffusées sur X, Al-Nassr est entré en contact avec le Paris Saint-Germain pour étudier un potentiel recrutement du Sud-Coréen. Le club saoudien veut se renforcer dans son secteur offensif et a coché le nom de celui qui sort d'une saison à 6 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Toutefois, on apprend qu'il n'a apparemment pas encore prévu de quitter la capitale parisienne cet été. Quoi qu'il en soit, en Arabie saoudite l'attend certainement une offre très lucrative.

De son côté, le PSG ne semble pas non plus très pressé de s'en séparer. Important dans la rotation par sa polyvalence appréciée et ses qualités techniques, Lee Kang-In devrait rester un joueur parisien au moins jusqu'à la fin de la Coupe du monde des clubs, période pendant laquelle le récent champion d'Europe va laisser de côté les affaires administratives.