Leandro Paredes heureux de quitter le PSG

Par Guillaume Conte

Clairement poussé dehors par le Paris SG, Leandro Paredes n’a pas vraiment apprécié cette situation.

Le milieu de terrain sortait d’une fin de saison dernière correcte avec le PSG, et avait les faveurs des stars que sont Lionel Messi et Neymar. Même Christophe Galtier ne trouvait pas impensable de le solliciter, avant que Luis Campos ne fasse venir une flopée de milieux de terrain comme Vitinha, Renato Sanchez, Fabian Luiz et Carlos Soler. Dès lors, Leandro Paredes a bien compris qu’il ne servait à rien d’insister en restant à Paris, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un départ par la petite porte qui a été longtemps discuté, mais ne s’est concrétisé que lors des derniers jours. Pas un problème pour l'Argentin, qui a avoué à son arrivée à Turin qu’il n’envisageait pas autre chose que de jouer pour la Juventus, où il retrouvera notamment Angel Di Maria.

Les détails de son prêt communiqués

Mdrrrr paredes il doit voir Pogba bizarrement pic.twitter.com/BLQuzEmKq5 — DIABY ♥️💙 (@s_diaby5) August 31, 2022

« Je suis vraiment heureux d’être ici et d’être à la Juventus avec ce groupe, ce club où je voulais venir depuis longtemps. Je suis donc heureux. Pour moi, c’était l’équipe rêvée. J’ai toujours voulu venir. J’ai eu la possibilité de le faire pendant plusieurs années et je ne voulais pas la laisser passer. À mes amis et à ma famille, j’ai dit : « C’est la Juve ou personne ». Je suis donc heureux d’être ici », a expliqué l’ancien joueur de la Roma, heureux de retrouver un championnat qui l’avait révélé avant de partir pour la Russie et Saint-Pétersbourg, et un passage beaucoup plus mitigé par le Paris SG au final. Le club de la capitale française a néanmoins réussi à se séparer de son milieu de terrain de 28 ans, dans un prêt aux contours complexes. En effet, la Juventus versera 2,5 ME au PSG si jamais l’option n’est pas levée. Si les conditions de l’achat définitif sont remplies, ce sera un transfert de 22,6 ME avec 3 ME de bonus potentiels. Les conditions pour la levée de l’option d’achat ne sont pour le moment pas connues.