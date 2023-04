PSG : Le titre en danger, Marquinhos pris de panique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'est incliné ce dimanche au Parc des Princes contre Lorient. Une lourde défaite 3 buts à 1 qui inquiète Marquinhos.

Marquinhos et ses coéquipiers sont totalement passés à côté ce dimanche au Parc des Princes contre Lorient. Le PSG, vite réduit à 10 et collectivement très faible, a subi logiquement la loi des Merlus. Fébrile, comme ses partenaires, Marquinhos est apparu très concerné par les problèmes qui touchent son équipe depuis quelque temps. Et pour lui, le titre est encore loin d'être joué.

Marquinhos pas loin du KO

Je crois qu’à la place de Marquinhos et Verratti… devant une telle prestation de mon équipe … je pars en vacances et je ne reviens pas ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) April 30, 2023

Sur l'antenne de Canal+, le Brésilien n'a pas fait dans la langue de bois après la défaite francilienne. « Je pense que quand le résultat ne vient pas, ça fait exploser beaucoup de choses. On a le talent. On a la volonté. On veut toujours gagner. On veut gagner ce titre. Le titre est entre nos mains, faut pas le laisser partir, surtout avec des matchs comme ça quand tu joues à la maison. On veut toujours gagner. Faut montrer notre force à la maison. On a mis des choses en place qui n'ont pas marché et Lorient a bien exploité nos points faibles. Faut améliorer beaucoup de choses. Si on arrive pas à valoriser nos points forts et nos points faibles, ça va être difficile pour nous. Faut que les grands joueurs sortent du lot. Les détails font la différence. Les équipes utilisent beaucoup nos points faibles. (...) Le prochain match va donner le tempo pour le titre », a notamment indiqué Marquinhos, assez désabusé par la prestation de son équipe.