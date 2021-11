Le témoignage poignant de Presnel Kimpembe sur son enfance

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Sa carrière, Presnel Kimpembé l’avait rêvée, elle est devenue réalité. Défenseur central du PSG, celui qui devra stopper les attaquants de Manchester City ce mercredi sait d’où il vient et les obstacles rencontrés sur sa route. Ce vrai « titi » est revenu sur son enfance et l’importance de ses parents.

Presnel Kimpembé vit la carrière rêvée par tous les jeunes amateurs de football dès leur plus jeune âge. À 26 ans, ce natif de Beaumont-sur-Oise dans le Val-d’Oise évolue au PSG, le graal pour tout « titi » parisien. Et pas n’importe quel PSG, une équipe de stars où évolue Lionel Messi, l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Neymar, Kylian Mbappé entre autres. Une formation qui peut gagner la Ligue des Champions et qui lui a permis de disputer une finale dans la compétition en 2020. Les trophées se sont déjà accumulés pour le jeune homme dont le plus prestigieux pour l’international français avec la Coupe du monde 2018 en Russie. Tout ceci représente énormément pour le défenseur parisien dont le simple fait de devenir professionnel aurait déjà été une réussite. Car, si tout roule pour Kimpembé, le défenseur parisien n’oublie pas que sa jeunesse fut modeste et tous les sacrifices réalisés par ses parents.

Une mère travailleuse et un père attentionné

La vente aux enchères au profit d'Haïti s'est clôturée lundi soir et a permis de récolter 57 780€ pour soutenir l'action de @MSF_france sur place. Un grand merci aux athlètes, artistes, donateurs, à @Drouot et aux équipes de MSF.#STRONG3R #DonnerDeLaForce pic.twitter.com/fybWMsAM0N — strong3r_asso (@strong3r_asso) November 11, 2021

Dans un entretien à Libération, Kimpembé a évoqué son enfance en région parisienne. Troisième au sein d’une fratrie de quatre enfants, deux grands frères et une petite sœur, il s’est débrouillé dans une enfance modeste durant laquelle sa mère a souvent été au front pour sa famille. « Avec du recul, même si on manquait de certaines choses, je dirais que j'ai été heureux dans ma jeunesse. Ma mère qui était caissière avait deux travails, parfois trois. Elle avait même des boulots de nuit de temps en temps, pour subvenir à nos besoins », relate t-il. Le défenseur central du PSG se montre ainsi très reconnaissant envers sa mère mais il n’oublie pas son père. Isaac Kimpembé est perçu par son fils comme un exemple, très important aux yeux de son fils. Un homme de caractère qui a su lui donner l’envie de se dépasser et une mentalité qu’il conserve toujours depuis. Un homme qui a su accompagner la carrière naissante de Presnel quitte à donner de son temps pour son fils au détriment de sa carrière professionnelle. « Il m'a tout donné, m'emmenait aux entraînements quand j'étais plus jeune, n'allait pas travailler parfois pour pouvoir venir me chercher au Camp des loges », se remémore t-il.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par P R E S N E L K I M P E M B E (@kimpembe3)

Presnel Kimpembé doit beaucoup sa carrière professionnelle aux sacrifices de ses parents. Conscient de cela ainsi que de son enfance loin d’être privilégiée, Kimpembé a décidé de rendre l’appareil aux autres. Il s’investit pour les plus démunis notamment via son association Strong3r qui aide la population d’Haïti, pays dont est originaire sa mère. Il aide également le pays d’origine de son père, la République Démocratique du Congo, en particulier les jeunes enfants. Essayant ainsi de tacler la pauvreté et visant comme but d’offrir aux autres un avenir, dans le football ou pas.